‘El Gobierno debe preparar plan de revacunación anticovid en 6 meses’

El tercer pico de la pandemia por el coronavirus en Colombia ha demostrado ser el más mortífero y el que más ha puesto a prueba el sistema de salud del país.



El jueves, el Ministerio de Salud dio cuenta del día con más fallecimientos asociados al covid-19 desde que se detectó el primer caso: Se reportaron 505 muertes y 17.944 nuevos infectados. Y el viernes se informó de 17.790 nuevos casos y 490 muertes más.

Sobre esta situación, EL TIEMPO dialogó con el médico Carlos Ignacio Cuervo Valencia, exviceministro de Salud y exgerente de Metrosalud.



En la charla, advierte que el Gobierno debe prepararse para “un plan de revacunación”, asegura que el sistema de salud en Antioquia “colapsó”, habla de una “pandemización de la salud” por la no atención de las enfermedades que siempre han existido y para el que Savia Salud debería tener un plan B.

También, del llamado “triaje ético”, esa especie de ‘ruleta rusa” a la que, todos los días, les toca jugar a los equipos de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) quienes, ante la avalancha de pacientes, tienen que decidir quién entra y quién no.

¿Cómo analiza este tercer pico de la pandemia?

Estamos graves, en emergencia sanitaria nacional. Estamos en alerta roja hospitalaria, en una situación muy delicada.

¿Qué tan delicada?

Quiero decir que ha aumentado sustancialmente el número de contagiados y las muertes vienen aumentando. Yo destacaría tres factores para que esto esté ocurriendo: El comportamiento social desafortunado, irresponsable diría yo, de personas frente al virus en Semana Santa, lo que llevó a altas tasas de contagiados; otro, es la laxitud de las personas; la gente pensó que la llegada de la vacuna daba inmunización y que por eso podía salir. La vacuna genera inmunidad efectiva, protección, 28 días después de la segunda dosis.



Y tercero, el virus viene mutando, con nuevas variantes y tiene mayor virulencia, mayor trasmisibilidad y letalidad, los síntomas son más agresivos, y estamos viendo que personas no mayores de 60 años están padeciendo.

Ya que menciona el tema de las vacunas, ¿cómo explicar de qué manera actúan las vacunas?

Hay dos maneras de adquirir protección e inmunidad frente al virus. La inmunidad lo que hace es que se generen anticuerpos en el organismo para que se pueda defender, y se tiene inmunidad o porque se tuvo el virus y se superó –eso se llama inmunidad natural–, o inmunidad producto de una vacuna, se inyecta en el organismo para que lo reconozca como un virus del que hay que defenderse y generar, así, anticuerpos. Esto evita, más que no le dé la enfermedad, que la enfermedad sea atenuada o no sea tan grave. La vacuna es lo mejor que existe hoy, pero va muy lenta la vacunación en el país.

O sea que las vacunas son la única solución...

Sí. Las vacunas tienen un grado de evidencia científica, es importante que la gente se vacune. Hay mucha desinformación en relación con ellas. Es el medio más efectivo para evitar el contagio, llegando a la inmunidad de rebaño, una masa crítica de vacunados. Lo que hay que hacer es evitar reuniones, aglomeraciones, lavarse las manos, aislamiento. Pero la vacuna es la que, indudablemente, nos va a sacar de esta pandemia, pero si lo hacemos con la celeridad y cobertura necesarias.

¿Qué pasa con una infección aún después de vacunarse?

Sería irresponsable decir que eso no pasa. Es raro y en el mundo se han presentado casos. No significa que si le dio covid, no le dé gripa o influenza. No hay una evidencia muy fuerte pero sí se puede infectar.

Carlos Ignacio Cuervo ha ocupado también la Secretaría de Salud de Medellín y la Gerencia del Hospital General de Medellín. Foto: Juan Fernando Villa Hernández

Hay un porcentaje de personas que no creen en las vacunas. ¿Qué hacer?

Creo que es producto de la desinformación o con información sin evidencia significativa. Es indudable que toda vacuna puede tener efectos colaterales. Hay muchas interrogantes en relación con las vacunas. Pero aquí lo que estamos sopesando con la evidencia más fuerte es que, efectivamente, las vacunas protegen y que es mejor aplicársela que no hacerlo. No creamos toda la desinformación que se ha generado, las fake news. Estamos hablando de un virus que era desconocido y necesitamos erradicarlo o controlarlo.

¿La protección que ofrecen las vacunas es por siempre?

Es un hecho que la protección disminuye con el tiempo y dependiendo de las vacunas, se refieren los tiempos selectivos de protección. Algunas casas farmacéuticas hablan de hasta seis meses de protección, pero incluso esas mismas casas están hablando de una probable revacunación después de medio año. De lo que estamos hablando aquí es de que el Gobierno se tiene que preparar para un plan de revacunación después de seis meses.

¿Como sociedad, qué podemos hacer mientras todos nos vacunamos?

Indudablemente que las medidas más efectivas son lavarnos las manos, usar el tapabocas, evitar concentraciones, aglomeraciones, reuniones, mantener el distanciamiento. Esas medidas tendrán que ser la regla de oro.

Usted habla de la ‘pandemización’ de la salud. ¿A qué se refiere?

Por la emergencia, todos los sistemas de salud están orientados a atender el covid. Pero aún existe otro tipo de patologías. Hay gente con cáncer que no se le está haciendo detección, personas diabéticas y no las hemos diagnosticado, o pacientes crónicos sin tratamiento. A lo que llamo es a que la salud no puede 'pandemizarse’.

La ‘pandemización’ de la salud significa que la salud no solo debe atender la pandemia, algún día tendremos que salir de esto y ese represamiento de las atenciones en salud se tiene que visualizar, por parte del Gobierno y de las autoridades de salud. Hay que pensar que las otras patologías no desaparecieron con la pandemia y es necesario atenderlas, diagnosticarlas y curarlas.

¿Según su experiencia en el sector salud, el sistema ha enfrentado bien la pandemia?

En términos generales, bien. Celebro que Fernando Ruiz esté al frente, una persona que conoce el Ministerio. Lo que pasa es que el sistema de salud, como dice el profesor Jairo Humberto Restrepo, de la Universidad de Antioquia, así como las iglesias no fueron diseñadas para alta afluencia de público en Semana Santa, los sistemas de salud no están diseñados para una pandemia.

Los sistemas de salud nunca van a estar diseñados para las pandemias, los costos así no lo permiten. Pero creo que hay lecciones aprendidas, entre ellas, como aprovisionamos servicios a distancia a otros pacientes, para que los que necesiten hospitalización, en el caso del covid, pueden tener camas. Hay una curva de aprendizaje grande. Los virus van a ser el gran reto sanitario diría yo durante los próximos años.

Savia Salud, la EPS mixta más importante de Antioquia, hizo su rendición de cuentas. ¿Qué opina de cómo ha manejado esta emergencia?

Primero, felicito por la respuesta frente a la emergencia al sistema de salud pública de Antioquia, que sigue siendo uno de las mejores del país, pero colapsó, por eso ahora tenemos la necesidad de implementar triajes éticos, que no es otra cosa que un grupo, que no es el de la UCI, decide quién entra o no a cama.

El triaje ético, ¿no lo hacen los médicos?

No. Son equipos multidisciplinarios en hospitales que se reúnen para tomar una decisión difícil y es a quién entuban y a quién no, por la falta de ventiladores. ¿Por qué lo hace un equipo externo? Porque los urgentólogos, los intensivistas,y el equipo de la UCI están sometido a tal estrés, que si les ponen una decisión adicional es demasiado complicado. Hay protocolos para tomar esa decisión que no tienen que ver con capacidad económica o si el paciente tiene o no medicina prepagada. No me gustaría estar en el pellejo de ese equipo.

Volvamos a Savia Salud...

En cuanto a Savia Salud, se hizo la rendición de cuentas por parte del doctor (Luis Gonzalo) Morales, un profesional serio, honesto, conocedor del sector. Hay un superávit operacional de más de 70.000 millones de pesos, y de utilidades de más de 170.000. ¿Qué me preocupa? Que ese superávit tan grande hasta qué punto obedeció a la pandemia. Creo que subestimaron el papel de la pandemia entre otros factores de peso, distintos a la gestión del doctor Morales y su equipo, para obtener esos resultados económicos. Me parece muy difícil que esas utilidades se vuelvan a repetir.

Lo otro es que no escuché nada de un plan B de represamiento que vaya más allá de las rutas no covid. Volvemos a lo mismo, hay muchos afiliados que hoy se están enfermando o están enfermos de otras patologías que necesitan atención.

ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

EDITOR DE EL TIEMPO