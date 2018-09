'La  geóloga salió corriendo y fue fusilada por detrás': Luis Pérez

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, entregó detalles sobre el homicidio de los tres geólogos de la empresa Continental Gold el pasado 19 de septiembre en Yarumal (Norte de Antioquia) donde adelantaban trabajos de exploración geológica.

Según el mandatario departamental, cuando la comisión de la empresa minera, conformada por 11 personas, llegó a la vereda Ochalí, de ese municipio, le pidieron al Ejército Nacional que se alejara de la zona.



"Lo que me dicen los generales es que el Ejército tenía 100 o 150 hombres cerca. Y fue la misma comisión y la comunidad la que les pidieron que se alejaran por lo menos 600 metros. Si hubieran estado a 100 o 50 metros esto no hubiera ocurrido", expresó Pérez

De igual forma, el mandatario departamental expresó que según la información recibida, no había información sobre amenazas a esta comisión.



"Le hemos pedido a Continental Gold que tiene que ser más diligente en estos temas, porque si las familias de los fallecidos manifestaron que sí tenían amenazas, es muy triste que no se las hayan comunicado, ni la empresa ni ellos mismos, a las autoridades", aseveró el gobernador.



De otro lado, la multinacional canadiense emitió un comunicado en el que confirmaron que en el municipio de Yarumal no habían recibido amenazas directas contra la compañía.



"La evaluación conjunta con las autoridades locales, la fuerza pública y la misma comunidad, indicaban que existían condiciones para realizar actividades de exploración en la zona", dice el documento.

Sobre el esquema de seguridad, Continental Gold indicó que cuenta con un sistema de protección con personal encargado de la seguridad de los empleados cuando salen a labores de campo, que acompañan al Ejército Nacional.



"Este sistema de seguridad cumple con protocolos y estándares internacionales para brindar de manera preventiva protección al personal que llevaba a cabo trabajos de exploración geológica de campo abierto. La reacción de nuestro personal de protección en el momento de los hechos evitó que fueran masacrados la totalidad de las 11 personas, logrando que siete de ellos sobrevivieran al ataque", se explica en el documento.

Los tenían arrodillados

El gobernador Pérez informó que cuando los autores del crimen llegaron al campamento de la comitiva, se presentaron como integrantes de las Farc y el Eln, indicándoles que les habían advertido que se fueran.



Añadió, que los hicieron arrodillar lo que a juicio del mandatario, fue una actuación extraña porque las Farc no han tenido la tradición de hacer arrodillar a sus víctimas.



"Uno de los bandidos armó su fusil y al hacerlo, uno de los miembros de la comitiva se le fue encima lo que desencadenó la balacera. La niña geóloga salió corriendo y fue fusilada por detrás", explicó.

De igual forma, el mandatario indicó que el Grupo Armado Organizado Residual 36, acusado del crimen, siempre ha tenido presencia en esa zona y actualmente están más fortalecidos por un presunto canje de armas por drogas en el valle de Aburrá.



"Hay una recompensa de 50 millones a quien brinde información oportuna. Espero que prontamente las autoridades den un resultado que permita dar tranquilidad en esta zona, como ya sucedió con el ingeniero asesinado el 5 de septiembre, cuyos homicidas fueron capturados rápidamente", dijo Pérez.



Por su parte, en la zona continúan las operaciones contra el Grupo Armado Organizado Residual 36 intensificando la presencia de uniformados, así como las acciones con el fin de dar con la captura de los responsables del triple homicidio.



"De manera coordinada con la Policía Nacional, a la zona fueron enviados por aire y tierra, uniformados que, sumados a los que ya estaban cerca, tienen la misión de ubicar al grupo responsable de esta acción criminal, así como al ciudadano de cuyo paradero aún no se tiene certeza", explicó la Séptima División del Ejército.



Dichas operaciones son coordinadas por el Comandante del Ejército Nacional, General Ricardo Gómez; el Jefe de Operaciones del Ejército, general Ricardo Jiménez; el comandante de la Séptima División, general Alberto Sepúlveda y el comandante de la Cuarta Brigada, general Juan Carlos Ramírez.

Trabajador desaparecido fue hallado con vida

Tras casi 40 horas de estar desaparecido, Dionisio Guerra Guerrero, auxiliar de exploración de Continental Gold, apareció con vida cerca de San Andrés de Cuerquia, Norte de Antioquia.



Según versiones preliminares, el hombre se encuentra bien de salud. De esta manera, del total de las 11 personas que componían la comitiva, ocho están con vida, tres heridos y cinco a salvo.



"Desde el momento de los hechos hemos acompañado permanentemente a las familias de nuestros empleados y contratistas. Referente a nuestros compañeros fallecidos, hemos asegurado todos los medios necesarios para apoyar efectivamente a las familias en este doloroso proceso. En cuanto a los heridos en el ataque, hemos permanecido en contacto permanente con el personal médico para garantizar la mejor atención médica posible para su pronta recuperación", informó la empresa minera.



