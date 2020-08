Gobernador (e) de Antioquia ya no transmite el covid

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, anunció que ya es un “paciente no covid”, lo que quiere decir que ya no transmite el virus.



Así lo anunció el mandatario en su cuenta de Twitter: “He sido pasado a una habitación de pacientes no aislados, un paso más adelante en mi proceso de recuperación y desde ayer (domingo) me retiraron el oxígeno y he respondido muy favorablemente. Seguimos adelante en nuestro proceso de recuperación. Toda la fe puesta en Dios y toda la esperanza, antioqueños. ¡Vamos para adelante!”.



Suárez informó el pasado 23 de julio que era positivo para covid-19 por lo se aisló de sus funcionarios y de su familia, aunque no dejó sus funciones porque no era asintomático en ese momento. Sin embargo, debió ser hospitalizado en la mañana del pasado 31 de julio, tras una disminución en su capacidad respiratoria, producto del contagio.



Ahora, el gobernador, quien todos los días da un reporte de su salud por medio de un video, anunció este avance en su recuperación.



Buenos días. He sido declarado ya paciente NO COVID. Esto quiere decir que no transmito la enfermedad. A todos gracias por su buena energía. Y a cuidarnos. Todos tenemos que poner de nuestra parte para contener el virus. pic.twitter.com/TkCDRMvcw2 — Luis Fernando Suárez Vélez (@LuisFSuarezV) August 3, 2020

El mandatario recalcó en el cuidado para que no sigan aumentando los casos en el departamento.



Hasta ayer domingo iban 13.139 casos activos de covid-19 en el departamento y la cifra de personas recuperadas es de 24.292.



De los activos, en Medellín hay 5.171 casos y los 7.968 restantes están distribuidos así en los siguientes municipios:

Bello (1.470), Itagüí (920), Apartadó (891), Envigado (684), Buriticá (298), Copacabana (288), Sabaneta (261), Rionegro (261), Turbo (251), Caldas (199), La Estrella (186), Santa fe de Antioquia (168), Caucasia (155), Chigorodó (136), Carepa (105), Puerto Nare (105), El Bagre (103), Girardota (80), Marinilla (69), Guarne (51), Cáceres (47), La Ceja (44), Salgar (41), Santa Rosa de Osos (39), Sonsón (39), Urrao (37), Nechí (37), Entrerríos (36), Barbosa (35), Arboletes (34), La Unión (33), El Santuario (32), Guatapé (32), El Retiro (29), Yolombó (26), Giraldo (25), Ituango (25), Necoclí (25), Puerto Berrío (24), Segovia (24), Valdivia (23), Dabeiba (22), Yarumal (22), Mutatá (21), Donmatías (21), San Jerónimo (21), Santo Domingo (20), San Pedro de Urabá (19), Carmen de Viboral (19), Briceño (19), Ciudad Bolívar (18), Santa Bárbara (17), Murindó (15), Anzá (15), Anorí (13), Campamento (13), Vigía del Fuerte (13), Andes (13), San Carlos (12), Zaragoza (12), Uramita (12), Frontino (11), Hispania (11), Sopetrán (11), Toledo (10), Cañasgordas (10), Tarazá (10), Titiribí (9), Amagá (9), San Luis (9), Maceo (8), Abriaquí (8), Heliconia (7), Caracolí (7), Cocorná (7), Amalfi (7), Remedios (7), Puerto Triunfo (7), San Juan de Urabá (7), Fredonia (7), Venecia (6), San Roque (6), Caicedo (6), Montebello (6), Ebéjico (6), San Pedro (6), Yondó (5), Concordia (5), Támesis (4), Granada (4), San Rafael (4), Peque (3), Tarso (3), Angostura (3), Peñol (3), Gómez Plata (3), San José de la Montaña (2), Abejorral (2), Cisneros (2), Olaya (2), Liborina (1), La Pintada (1), San Francisco (1) y Sabanalarga (1). Activos de Hidroituango hay 16.



