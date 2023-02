En medio de la alteración al orden público que se ha venido presentando en el Bajo Cauca antioqueño, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le pidió a la Fiscalía General de la Nación que regrese a los fiscales que salieron del municipio de Tarazá.

Los funcionarios y una trabajadora del juzgado de Tarazá, fueron secuestrados e interrogaron por hombres del 'clan del Golfo' el pasado 3 de febrero cuando se desplazaban en un vehículo particular en la vía que comunica Cáceres con Medellín, a la altura del municipio de Valdivia.



“He pedido a la Fiscalía y lo he hecho en forma formal, que vuelvan a poner a los fiscales en Tarazá y para eso he dicho que la Gobernación hará lo que sea necesario y que le competa desde sus funciones, y también he hablado con el Ejército, con la Policía, para que se den las garantías para el regreso y la permanencia de la Fiscalía en Tarazá y en cualquier punto de Antioquia”, expresó Gaviria.

Continuamos intensa jornada de trabajo en Tarazá realizando un Consejo de Seguridad para evaluar las situaciones de orden público de los últimos días. Es trascendental que los fiscales regresen, desde @GobAntioquia ponemos toda nuestra capacidad institucional para que así sea. pic.twitter.com/T1fzJbMwGi — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) February 17, 2023

La petición del mandatario seccional fue respaldada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, quien participó este viernes 17 de febrero de dos consejos de seguridad realizados en El Bagre y Tarazá.



“La Fuerza Pública está en la capacidad de garantizar la seguridad de estos fiscales, por lo tanto el fiscal general debería reconsiderar su decisión de cierre para que muy pronto se reinstalen los fiscales en este municipio”, dijo el ministro.



(Le recomendamos leer: La competencia en EE. UU. que preparan estudiantes de Medellín con su aeronave)



En declaraciones dadas por el fiscal general Francisco Barbosa, aseguró que una de las personas que estuvo involucrada en el secuestro de los funcionarios fue José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, máximo cabecilla del ‘clan del Golfo’ en la zona, quien tiene vigente una orden de extradición vigente.



Por este hecho, la Procuraduría General de la Nación informó que se abrió una investigación para establecer si hubo irregularidades del Ejército y la Policía en medio del secuestro.



MEDELLÍN

Más noticias

- Servicio Geológico dice que actividad de volcán Nevado del Ruiz es ‘mucho mayor’



- ¿Quién es el capturado por asesinato de niña de 9 años y su tío en Ibagué?



- Exclusivo: así es la habitación donde asesinaron a niña y su tío en Ibagué