Gobernador de Antioquia se refiere a escándalo por megacolegios

El gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez se refirió este jueves 4 de julio a la revelación hecha por la ministra de Educación Maria Victoria Agudelo frente a los procesos de contratación de 541 megacolegios, muchos de ellos en riesgo de no ser terminados por presuntas irregularidades.

El mandatario departamental había dirigido una carta a la jefa de esa dependencia preguntando por el retraso en las obras de 53 megacolegios antioqueños, que a su juicio permitían inferir actos de corrupción en el manejo de los recursos asignados para su construcción.



En ese contexto el Ministerio de Educación, a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, informó que cerca del 70 por ciento de los 541 proyectos de infraestructura tenían un alto riesgo de incumplimiento.



En el caso de Antioquia, el FFIE concluyó que de los 54 proyectos que se ejecutaban en el departamento, 25 ni siquiera habían comenzado a ejecutarse.

“La respuesta de la ministra no solo me dio la razón, sino que me la aumentó. El país no puede seguir aceptando que el Estado se maneje de esta forma, que los dineros públicos se traten así”, dijo el gobernador Pérez.



Pérez calificó la situación como uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años y consideró que no se hubiese presentado si la adjudicación de las obras no se hubiera en dos empresas, a quienes prácticamente se les adjudicó los contratos a dedo y que, según el gobernador, "cogieron 3 billones de pesos en contratos y subcontrataron, lo cual, dijo, si no es un delito, está rayando con este, porque a ellos los contrataron como constructores no como intermediarios de obras".



Estos megacolegios, corresponderían a 12.500 aulas que equivalen a 500.000 jóvenes.



El gobernador de Antioquia celebró la transparencia de los datos publicados por el Ministerio e hizo un llamado para que las obras puedan terminarse cuanto antes y no vuelvan episodios que pongan en riesgo la educación en el departamento.



MEDELLÍN