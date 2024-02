Gobernador y alcaldes del Valle de Aburrá anuncian compromisos para la subregión

En la tarde de este miércoles, 7 de febrero, se realizó en el piso 12 de la Gobernación de Antioquia un consejo de seguridad subregional del Valle de Aburrá al que acudieron los alcaldes de los 10 municipios de la subregión y las autoridades militares.

Al finalizar el encuentro, convocado por Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, se informó que la gobernación avanza en un proyecto para integrar los circuitos cerrados de televisión de todos los municipios del departamento y así ampliar a capacidad de presencia y respuesta de la Fuerza Pública en los territorios.

En la reunión también se habló de apoyar a la ciudad de Medellín con la construcción de la cárcel de sindicados, reclusorio que está proyectado para crearse en el corregimiento de San Cristóbal, occidente de la ciudad, y que quedó adjudicada bajo una alianza público privada.



“La Gobernación de Antioquia y los demás municipios del área metropolitana, concurrir a lo que será una efectiva puesta en marcha de esa cárcel distrital e inmediatamente comenzar a resolver lo que es una mandato por parte de los organismo judiciales, de tratar con dignidad a la población privada de la libertad”, dijo Rendón.



Andrés Julián Rendón. Foto: Gobernación de Antioquia

Según le fue informado al gobernador, tanto las estaciones de policía como las guarniciones militares hay un hacinamiento por falta de un espacio como este.

La marcha programada para este jueves

El encuentro fue aprovechado para hablar sobre seguridad durante la movilización ciudadana que está programada para mañana.



Según el Pacto Histórico Antioquia, organizadores de la marcha, comenzará a las 10 de mañana con una concentración en el Parque de las Luces, de donde saldrá sobre las 12 del mediodía por la avenida Ferrocarril (carrera 53) para empalmar con la calle Barranquilla (calle 67) y llegar al búnker de la Fiscalía, ubicado sobre la autopista Norte (carrera 64C).



Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien tomó la vocería por los otros alcaldes de la región, dijo que la protesta será acompañada, siempre y cuando no derive en desmanes ni afectaciones al orden público.

Que el Gobierno Nacional promueva una marcha en contra de la Fiscalía General de la Nación es una ruptura institucional. Mi respaldo absoluto al Fiscal Francisco Barbosa y a la vicefiscal Martha Mancera.



A los que decidan marchar mañana: la protesta pacífica se respeta y se… pic.twitter.com/MysIxi0Rza — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 7, 2024

“Aquí no vamos a permitir desmanes, no vamos a permitir violencia, no vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida de la gente ni tampoco los bienes públicos y privados”, manifestó Gutiérrez.



De acuerdo a lo manifestado en la reunión, para la jornada de mañana, cada uno de los municipios de la subregión contará con un Puesto de Mando Unificado (PMU) de donde se monitoreará la jornada y tomarán decisiones en tiempo real.



