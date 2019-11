El 'mea culpa' del Gobernador de Antioquia por violencia en Bajo Cauca

En medio de la exposición de las conclusiones del Consejo de Seguridad Departamental, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, expresó que no se encuentra satisfecho, ni como ciudadano, ni como gobernador con los resultados que hay, en materia de seguridad, en la subregión del Bajo Cauca del departamento.



"No estoy contento con los resultados que hemos tenido en el Bajo Cauca. Hay disminución en extorsiones, en secuestro, han estado reduciendo los homicidios pero no al ritmo que necesitamos que disminuya", indicó el mandatario.

De acuerdo con el comandante de la Séptima División, brigadier general Juan Carlos Ramírez, en el balance presentado sobre esta región, este año han ocurrido 302 asesinatos, mientras que el año pasado en esta misma fecha se contaban 326 homicidios. Si bien hay una reducción del 7 por ciento, la cifra sigue siendo preocupante.



Pérez expresó que, aunque hay 4.761 soldados en esta región del departamento, los resultados no son positivos, pues las bandas criminales están incrementando su número de integrantes, por eso indicó que es necesario trabajar con el general Ramírez en la definición de una estrategia más que en el tema operacional.



Según Ramírez, el Bajo Cauca antioqueño "tiene un problema estructural de una lucha de grupos armados organizados por el control de las rentas ilícitas", y con la llegada de la Fuerza de tarea Aquiles este año, "los resultados se han incrementado en un 200 por ciento". Sin embargo, admitió que todavía “falta mucho por hacer” en este camino.



“Quisiéramos que todo ya estuviera estabilizado, pero estamos recordando que muchos de los bandidos que en el ayer pertenecían a otros grupos organizados hoy han entrado a los grupos armados organizados que están en el Bajo Cauca”, expresó el comandante.

En este sentido, el mandatario aseguró que "el proceso de paz en el Bajo Cauca no ha servido para nada porque se han aumentado los homicidios y los delincuentes, creo que eso como variable de reflexión, le he pedido a los militares de la República que la hagamos".



Por estas razones, Pérez aseguró que solicitará al ministro de Defensa, Guillermo Botero y al presidente de la República, Iván Duque, la realización de una "reunión estratégica" sobre el Bajo Cauca.

MEDELLÍN