Luis Pérez señaló los 8 errores en la construcción de Hidroituango

“En este caso, hay que ver a EPM como un constructor y por eso no puede ser intocable”. Con esas palabras, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, reveló detalles del proceso constructivo de la central Hidroeléctrica Ituango que habrían causado la contingencia actual tras el taponamiento de la Galería Auxiliar de Descarga el pasado 29 de abril.El mandatario departamental expuso ocho errores que para él, son de temas constructivos y no geológicos, para explicar las causas de la emergencia.

El primer error, según Pérez, fue la construcción de los dos túneles de desviación. Para esta labor, EPM subcontrató la construcción de los túneles de desviación con el consorcio TIFS, con una duración de 610 días y un valor de 142.000 millones. “El consorcio incumplió en todo y EPM no sancionó ni hizo nada. Por el contrario, le encimaron 43.000 millones y luego le quitaron el contrato a los 823 días (213 días más de lo pactado). Retrasar 213 días un proyecto es caminar al fracaso”, dijo Pérez.

El segundo error, prosiguió, tuvo que ver con la construcción del túnel de aceleración o Galería Auxiliar de Desviación (GAD), que tuvo un costo de 175.000 millones.



“La decisión de construir es GAD fue autónoma de EPM, fue advertido por la junta técnica asesora para que no se construyera. EPM hizo caso omiso”, expresó Pérez.



Esta GAD se construyó sin la respectiva licencia ambiental, lo que fue el tercer error constructivo expuesto por el mandatario departamental. “En la resolución donde se aprueba la licencia ambiental se dice que debe informar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 10 días antes de empezar a construir el túnel, pero este ya llevaba un año de construcción”, explicó el gobernador.



El cuarto error, fue el revestimiento en este tercer túnel, pues un estudio de la Universidad Nacional, “no era el adecuado para las condiciones hidrodinámicas que se presentaron en la Galería Auxiliar de Desviación debido a los altos niveles del embalse que ocurrieron en el mes de abril de 2018. Las velocidades que alcanzó el flujo en el túnel GAD son superiores a las velocidades de diseño que resiste el concreto lanzado.”Este túnel de aceleración, según las simulaciones hechas, siempre iba a trabajar a presión.

El quinto error, acorde a la presentación del mandatario de los antioqueños, fue haber cerrado los dos túneles de desviación. Según el Plan de Obras Finales dichos túneles se deberían haber cerrado cuando la presa hubiese llegado a la cota 390,2 metros. Cosa que no pasó.



“EPM violó todos los protocolos de cierres. No acató el prudente cierre de túneles cuando la presa llegara a 390 metros de altura y ni siquiera acató la aventurera recomendación de Integral de cerrar en 383 metros. Se cerraron sin terminar la descarga intermedia que está en la cota 260”, contó el gobernador.



El sexto error fue el fracaso en el destaponamiento de esos túneles, que según el mandatario, se dieron por que no hubo un plan para volar el tapón completo, no se contó con personal de experiencia y hubo errores en la calidad de la perforación.



De allí, el séptimo error. Según el reporte revelado por el gobernador, cuando se iniciaron las voladuras, aumentaron los derrumbes o movimientos de masa de la montaña. “Del 3 al 11 de mayo se hicieron las voladuras y a partir de allí empezaron los movimientos de masa o derrumbes”, dice el informe.



El último error, fue el destaponamiento del túnel que inundó Puerto Valdivia. “Produce un derrumbe en la entrada de los túneles derecho e izquierdo. En este momento era evidente que no tenían control de los túneles de desviación. Los tapones mostraban evidencias que en dos casos, podrían destaponarse súbitamente”, dice el reporte.



