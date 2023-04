Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, se sumó también a las voces que se han pronunciado sobre lo dicho por Antonio García, comandante del Eln, quien indicó que este grupo no recluta menores de edad.



El mandatario departamental rechazó dichas declaraciones y aseguró que sí hay reclutamiento infantil y que hay pruebas de ello en Antioquia.

"Al país hay que decirle la verdad sobre el reclutamiento infantil por parte del Eln. Ahora dicen que no se reclutan menores cuando es una verdad que dolorosamente hemos palpado en Antioquia. Que no le mientan al país y que no le mientan de frente", expresó Gaviria.



Asimismo, indicó que ya le hizo entrega a la Fiscalía las pruebas de que el Eln, la disidencias y el ‘Clan del Golfo’ están avanzando en reclutamiento y adoctrinamiento de menores en el departamento, especialmente en la subregiones del Norte, el Nordeste y el Bajo Cauca.



Resaltó, además, que tanto la Defensoría del Pueblo, los alcaldes de las zonas y la misma comunidad han confirmado este flagelo por parte de los grupos armados ilegales.



Precisamente, en días pasados, el Gobernador denunció que el Eln tendría la intención de reclutar entre 10 a 12 menores de edad en las instituciones educativas de la zona rural de Yarumal.



Este municipio es el que más alertas ha tenido sobre esta problemática. El alcalde Miguel Peláez denunció este mes que cuatro menores habían sido reclutados por parte del Eln en zona rural de esa población.



"En lo que va de este año puedo hablar de siete casos. Los dos primeros confirmados porque tuvimos la oportunidad de conocerlos y esta semana nos informa la comunidad que fueron cuatro menores", dijo el mandatario local.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín