Gaviria habla tras detención: 'Se terminará confirmando mi inocencia'

Contención del covid-19, la reactivación económica, la atención pospandemia y un llamado de unión serán los cuatro ejes de trabajo que anunció Aníbal Gaviria luego de retomar sus funciones como gobernador de Antioquia tras 133 días de retención.



En una alocución televisiva, Gaviria dijo que su equipo de abogados se dedicará a su defensa pero que él se enfocará en estos cuatro temas. Esto tras recuperar su cargo como gobernador de Antioquia el sábado pasado.



“La decisión del Tribunal Superior de Medellín me permitirá, como siempre debió ser desde el principio, con fundamento en el principio universal de la presunción de la inocencia, que concede a quien es investigado el derecho a defenderse en libertad, seguir atendiendo los requerimientos de la justicia, con la absoluta seguridad de que la investigación abierta en mi contra terminará confirmando mi inocencia y la transparencia de mis actuaciones como servidor público”, dijo el gobernador.



Agradeció el respaldo de alcaldes, dirigentes políticos y gremiales y le dio felicitaciones a Luis Fernando Suárez, quien había asumido como gobernador encargado durante su detención y quien retomó como Secretario de Gobierno.



“Luis Fernando, gobernador encargado y amigo, reciba en nombre del pueblo antioqueño un mensaje de reconocimiento y gratitud por mantener el rumbo en medio de la tormenta, con la firmeza y serenidad que solo brinda la integridad y la experiencia”, dijo Gaviria.



Dicho esto, anunció sus cuatro frentes de trabajo que arrancan desde este lunes.



La primera será la contención del covid-19. “Antioquia no puede bajar la guardia, evitar un nivel de propagación que amenace copar la ampliada y fortalecida capacidad del sistema de salud es una tarea de todos, solo unidos, con disciplina social, con distanciamiento, con el uso continuo de tapabocas y cumplimiento de protocolos lo lograremos”, dijo.



Igualmente, dijo que no se descartan cierres parciales por el aumento de los casos de covid-19: Vamos a evaluar el crecimiento de los últimos días, el crecimiento del 80 por ciento de las camas de cuidados intensivos. Siempre he dicho: no es lo deseable, pero si fuera necesario habrá que avanzar en cierres parciales para evitar un copamiento del sistema de salud".



También dijo que la Asamblea Departamental ya avanza en el análisis del presupuesto 2021. “Vamos a tope, con inversión pública al máximo en los sectores más contracíclicos y generadores de empleo: la vivienda, la infraestructura, la reforestación y nuestro campo”.



Finalmente dijo que se enfocará en aspectos de la pospandemia e hizo un llamado a la unión de los antiqueños.



En la mañana de este lunes, Gaviria presidirá un consejo de Gobierno en La Alpujarra con todo su gabinete.



MEDELLÍN

