A través de un comunicado, la gobernación de Antioquia anunció que no participará ni apoyará el evento 'Community Update', organizado por Fenalweb, que se realizará este 2 y 3 de agosto en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín.



Se trata de un congreso que convoca a los empresarios y modelos que hacen parte del negocio webcam en la ciudad y el país para hablar de "la formalización de la industria", con el fin de actualizar información en torno a la normatividad y prácticas adecuadas.

Sin embargo, para la Gobernación se ha evidenciado que contextos de actividades sexuales en plataformas digitales, como lo es el modelaje webcam, "pueden exponer a las mujeres a diversos factores de riesgo que afectan su integridad, seguridad y bienestar físico y mental".



"Las violencias basadas en género contra las mujeres se sostienen entre otros factores, en la hipersexualización, cosificación y comercialización de los cuerpos de las mujeres y su sexualidad", apuntó la administración departamental.



La entidad, según reveló en el comunicado, fue invitada a participar del evento por la propia organización a través de un oficio que se envió el pasado 17 de julio, pero desistió de participar al explicar que su propósito superior, por medio de la secretaría de las Mujeres, es asegurar la protección y promoción del derecho a vivir libres de todo tipo de violencia.



"La prevención, atención y sanción requiere una actitud de cero tolerancia social e institucional frente a todas las formas de violencia que puedan afectar a las mujeres, ya sean simbólicas, físicas, sexuales, psicológicas, económicas o institucionales", dijeron.



En este sentido, el llamado del gobierno departamental fue contundente al rechazar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. "La gobernación de Antioquia reitera su compromiso de continuar trabajando en la erradicación de las violencias de género y en la construcción de un entorno seguro y respetuoso para todas las mujeres en la región", puntualizó el comunicado.

🗞️La @GobAntioquia en consonancia con su compromiso de proteger y garantizar los derechos de las mujeres en Antioquia, anuncia su decisión de no participar en el evento Community Update de Fenalweb programado para los días 2 y 3 de agosto en Plaza Mayor, Medellín.⬇️ pic.twitter.com/utaW2eExKa — Secretaría de las Mujeres de Antioquia (@MujeresAnt) July 27, 2023

No es la primera polémica

Hace un par de meses se hizo viral un video en el que se afirmó que "Medellín será el epicentro de la pornografía" a raíz de la realización del evento. "Plaza Mayor le está abriendo la puerta a 3.000 visitantes que se benefician de un negocio que solo atenta contra la dignidad de las mujeres", aseveró la mujer que hizo la crítica.



A través de un comunicado, Plaza Mayor explicó que no es el dueño ni el organizador del Community Update, sino que actúa como arrendador del recinto, lo cual lo hace corresponsable.



"En las dos versiones anteriores y en la de 2023 hemos sido vigilantes del cumplimiento de las leyes y del respeto por los derechos humanos, principalmente de las mujeres, los niños y niñas y no ha habido ningún problema en su desarrollo", dijo la entidad.



Por su parte, Diego Valencia, presidente de Fenalweb argumentó en su momento que no hay cifras concretas sobre casos de explotación sexual e instumentalización de mujeres asociados a la industria debido a que esta ha crecido sin control y hay mucho subregistro.



"Hemos sido atacados con respecto al tema de violencia de género y a la violencia con respecto a la mujer, pero los casos en el país son aislados, el porcentaje puede ser 0,01 por ciento y son los casos que han llegado denuncias", defendió el líder gremial.



Fenalweb estima que en Colombia hay entre 100.000 y 200.000 modelos webcam si se tienen en cuenta el subregistro actual.



MEDELLÍN