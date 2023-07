Nueve hombres inscribieron su candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en la aspiración electoral a suceder a Aníbal Gaviria en la gobernación de Antioquia entre 2024 y 2027.



Tras varios meses de recolección firmas y búsqueda de avales en los partidos políticos, hubo pocas sorpresas entre la baraja de candidatos que aparecerán en el tarjetón el próximo 29 de octubre en los comicios regionales de este año.

La principal sorpresa de la contienda llegó por cuenta del exgobernador y exalcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, quien esta misma semana anunció la inscripción de su candidatura para el sábado, 29 de julio. Entre los que salieron de la baraja figura el exsenador Julián Bedoya, quien perdió la puja por el aval del partido Liberal.



Un dato no menor que llama la atención es que ninguna mujer aparece entre las listas de las personas inscritas. Otra cifra relevante es que de los nueve candidatos, siete tienen aval de un partido político y solo dos cuentan con apoyo exclusivo de un Grupo Significativo de Ciudadanos (GSC), es decir, recolectaron firmas. Estos son los candidatos:



Luis Pérez Gutiérrez

Candidato Luis Perez Gutiérrez Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

El ex candidato presidencial en 2022 Luis Pérez anunció la inscripción de su nombre para aspirar a la Gobernación a inicios de esta semana. Durante los últimos meses, se especuló sobre su intención de participar en la contienda electoral, aunque no era claro cual de los dos cargos —fue alcalde de Medellín entre 2001 y 2003 y gobernador entre 2016 y 2019— iba a repetir.



Bajo el lema 'Piensa en Grande', Pérez se acercará a la sede de la Registraduría en el centro de Medellín en la mañana de este sábado, 29 de julio. Hasta el momento, se conoce que será avalado por el partido ASI, información que no ha sido confirmada. El exgobernador también buscó que el Consejo Nacional Electoral le diera personería jurídica a su movimiento político Piensa en Grande para respaldar la candidatura, pero la luz verde no ha llegado.



De momento, el ingeniero de 71 años parte como favorito de la contienda y es el candidato a vencer durante las elecciones según lo han manifestado otros aspirantes públicamente, entre ellos, Esteban Restrepo y Mauricio Tobón.

Esteban Restrepo Taborda

Esteban Restrepo, candidato a la Gobernación de Antioquia. Foto: @estebanrestre

El candidato de Daniel Quintero para la gobernación de Antioquia es su ex secretario de Gobierno, Esteban Restrepo. El joven de 30 años inscribió este jueves, 27 de julio, su aspiración al cargo por el naciente partido Independientes.



Restrepo, que renunció al cargo de secretario a principios de 2022 para apoyar la candidatura presidencial de Gustavo Petro en el departamento, definió su campaña como la única "independiente y progresista" de la actual contienda electoral.



Aunque es la primera vez que aspira a un cargo de elección popular, el negociante internacional se apoya en el capital político de Quintero y quienes lo rodean, entre ellos, el candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Upegui, y otros ex funcionarios de la actual administración distrital para conseguir el puesto en la Alpujarra.

Luis Fernando Suárez Vélez

Luis Fernando Suárez, candidato a la gobernación de Antioquia. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

El odontólogo de profesión y hoy candidato, Luis Fernando Suárez, ya fue gobernador de Antioquia. El ex secretario de Gobierno departamental asumió el mandato por encargo durante los dos lapsos en que Aníbal Gaviria estuvo en casa por cárcel por un proceso en la Corte Suprema de Justicia.



Suárez, quien estuvo al frente de la administración departamental durante gran parte de la crisis sanitaria por cuenta de la pandemia del Covid-19, es la ficha del actual gobernador Gaviria para la contienda electoral. Su candidatura la inscribió hace un par de semana con el GSC 'Unidos por Antioquia'.



En su trayectoria pública, Suárez fue gerente del Hospital Mental de Antioquia y ocupó algunos cargos durante la administración de Gaviria en la alcaldía de Medellín (2012 - 2015) .

Mauricio Tobón Franco

Mauricio Tobón fue gerente del IDEA desde 2016. Foto: Guillermo Ossa / Archivo EL TIEMPO

Con el aval del GSC 'El Parche', el ex gerente del IDEA Mauricio Tobón inscribió virtualmente su candidatura para aspirar a la gobernación de Antioquia. El otrora funcionario de la administración de Luis Pérez sorprendió con un señalamiento hacia el exgobernador al afirmar que es el "candidato del pasado".



No es la primera vez que 'El del parche', como se ha hecho llamar, aspira al cargo de primer mandatario del departamento. En 2019 también postuló su nombre, pero quedó en el tercer lugar con poco más del 9 por ciento de los votos.



El economista recogió firmas en los últimos meses y entre sus propuestas figuran una 'Antioquia Federal' y 'Antioquia grande otra vez'. Su objetivo es ganar al candidato del continuismo, al pasado y a las fichas de Petro.



Juan Diego Gómez Jiménez

Juan Diego Gómez, candidato a la gobernación de Antioquia. Foto: Prensa Senado.

El abogado y ex presidente del Senado de la República Juan Diego Gómez obtuvo el aval del partido Conservador para inscribir su candidatura a la gobernación de Antioquia. El trámite lo adelantó en la mañana de este viernes, 28 de julio, en la sede de la Registraduría en las Torres de Bomboná.



Gómez cuenta con una amplia trayectoria política y electoral. Fue diputado de Antioquia (2004-2010), Representante a la Cámara por este departamento (2010 - 20214) y senador de la República (2014 - 2022). Ejerció como presidente de esta corporación en el último año de mandato de Iván Duque.



Durante la inscripción, Gómez afirmó que su candidatura está basada en la autoridad, la confianza y el desarrollo. ​

Andrés Julián Rendón Cardona

Andrés Julián Rendón Foto: Campaña Andrés Julián Rendón

El candidato del uribismo y el Centro Democrático para las elecciones en Antioquia es el ex alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019, Andrés Julián Rendón, quien inscribió su candidatura en la tarde de este viernes, 28 de julio, en la sede de la Registraduría.



Aunque recogió firmas con el movimiento 'Por Antioquia Firme', el candidato nacido en el Oriente antioqueño recibió el espaldarazo del expresidente Uribe y durante la inscripción de la candidatura contó con la compañía de la mayoría de líderes del partido de derecha en el departamento.



El economista fue secretario de Gobierno de Antioquia durante la administración de Luis Alfredo Ramos (2008 - 2011) y anteriormente ejerció como concejal de Rionegro.

Eugenio Prieto Soto

Eugenio Prieto, candidato a la alcaldía de Medellín. Foto: Cuenta oficial de Twitter @EugenioPrietoS

Eugenio Prieto recolectó firmas e inscribió este viernes, 28 de julio, su candidatura a la Gobernación por el movimiento 'Una Antioquia Viva'. Aunque también obtuvo el respaldo del partido Liberal, con el que irá en colación a la carrera electoral.



El contador público ejerció como gobernador encargado de Antioquia entre diciembre de 2002 y diciembre de 2003, tras el secuestro y posterior asesinato del entonces mandatario Guillermo Gaviria.



También fue senador de la República (2010 - 2014) y ocupó la dirección del Aérea Metropolitana del Valle de Aburrá durante la administración de Federico Gutiérrez. Durante la pre campaña, Prieto invitó al exalcalde a postular su nombre para repetir mandato en la capital de Antioquia.

Cristian Halaby

Cristian Halaby, candidato a la gobernación de Antioquia Foto: Cortesía

Uno de los nombres poco conocidos en la contienda electoral para la gobernación de Antioquia es el del empresario Cristian Halaby, quien presentó su candidatura por los partidos Nueva Fuerza Democrática —del expresidente Andrés Pastrana— y Colombia Justa Libres.



Según la hoja de vida que envió su equipo de campaña, Halaby, de 46 años, fue presidente de la Cámara Ambiental del Plástico y presidente del Comité de Químicos y Agroquímicos de Fenalco Antioquia.



También fue parte del comité técnico del Independiente Medellín, entre 2001 y 2005, aunque es hincha de Atlético Nacional. Halaby ha sido defensor de la industria del plástico y de los empresarios.

Jorge Gómez Gallego

Jorge Gómez, excongresista. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La ficha de Sergio Fajardo y Jorge Robledo para la gobernación de Antioquia es el ex diputado y ex representante a la Cámara Jorge Gómez, que inscribió su candidatura este viernes, 28 de julio, con el aval del partido Dignidad y Compromiso.



Gómez, quien en el pasado fue dirigente sindical, estuvo en la Asamblea de Antioquia durante tres periodos consecutivos y en 2017 renunció para aspirar al Congreso. Allí alcanzó una curul y ejerció entre 2018 y 2022 por el otrora Polo Democrático Alternativo.



En una entrevista con este diario, el candidato afirmó que será su partido el encargado de establecer algún tipo de alianza en la carrera por suceder al gobernador Aníbal Gaviria.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com