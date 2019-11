Gobernador de Antioquia pide a MinJusticia devolver plata para cárcel

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le envió una carta a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, en la que le solicita que se haga la devolución de los dineros invertidos por el Departamento para la construcción de la cárcel agrícola de Yarumal, cuyas obras están frenadas por decisión del Gobierno Nacional.

Cabe recordar que este centro penitenciario de mediana seguridad se estaba habilitando en un antiguo seminario de este municipio del Norte de Antioquia, con el fin de darles cupo a unos 1.400 reclusos, para aliviar un poco el hacinamiento que se vive en algunas cárceles del departamento.



Pero, por distintos motivos, como irregularidades en los diseños y los contratos, el Ministerio de Justicia del actual gobierno le puso freno a las obras, lo que para el gobernador es una "desidia" que ignora el grave problema del sistema carcelario y penitenciario que viven Antioquia y el país en general.

"Con el Ministerio de Justicia del gobierno anterior todo marchó excelente, pero con el cambio de gobierno, la pasada ministra y la Uspec le pusieron el freno de bolígrafo y pararon el proyecto", dice la carta enviada por Pérez, quien añade que desde la gobernación se han hecho todos los esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para superar la parálisis de las obras, pero no ha sido posible.



Cabe recordar que este convenio fue firmado en 2017 por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y MinJusticia. Las dos primeras entidades pusieron un total de 14.000 millones de pesos.



"Le solicito con respeto iniciar la liquidación del convenio y la devolución de los dineros que puso la gobernación. Mientras las cárceles siguen inhumanas y hacinadas, queda ahora en Yarumal otro elefante blanco, símbolo a la desidia de empleados públicos indolentes", puntualizó el mandatario departamental en la misiva.

Por su lado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también expresó su inconformidad con el poco avance de las obras e indicó que, seguramente, el Municipio hará la misma solicitud del Departamento para la devolución del dinero.



"Nosotros tenemos que proteger esos recursos, que son del Municipio, por lo que revisaremos el tema de manera conjunta, porque si no toman decisiones ya y si los Ministerios correspondientes no dan señales claras y rápidas, seguramente pediremos lo mismo. Es que este proyecto no funciona si uno solo de los aliados se ‘baja’", manifestó el alcalde.



