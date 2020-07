Girardota, Antioquia, aún no se acoge a cuarentena del valle de Aburrá

El municipio de Girardota aún no se acoge al ‘Estado de cuidado total’ o cuarentena que anunció en la tarde de ayer lunes el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y que aplicará para todos los municipios del valle de Aburrá.



“En aras de no permitir que la desinformación, que los comentarios y la especulación nos llene de angustia, de más desespero, de miedo, quiero hacer la aclaración que a este momento el municipio no ha tomado una decisión con respecto hacia hay un cierre total no de viernes a lunes”, explicó Diego Giraldo, alcalde de ese municipio, ubicado al norte de esta región metropolitana.



El mandatario explicó que está a la espera de “un decreto departamental o nacional que nos ordene este cierre, mientras este decreto no se haga realidad Girardota seguirá analizado esa posibilidad y lo estaremos informando este miércoles (mañana) en la noche”.



La medida contempla cuatro días de apertura por tres de cierre que se haría de viernes a domingo en los 10 municipios.



Hasta este momento GIRARDOTA no ha tomado la decisión de realizar o no el cierre total del municipio (comercio y movilidad) de viernes a lunes festivo. Entre mañana y el miércoles, después de analizar profundamente la situación, le estaremos informando a nuestra comunidad. — Diego Agudelo (@diegoagudelogir) July 14, 2020

Con respecto a esto, el gobernador de Antioquia encargado, Luis Fernando Suárez, explicó en Twitter que “en reunión con la mesa de empresarios socializamos la solicitud que le hicimos al Gobierno Nacional para decretar la Cuarentena por la vida estricta para todo el Valle de Aburrá, del viernes 17 al lunes 20 de julio. Ya tenemos autorización de Minsalud y esperamos de Mininterior”.



Por su parte, el alcalde de Girardota aclaró que siempre se debe buscar un equilibrio entre la salud y la economía: “eso lo hemos hecho siempre para tomar ciertas decisiones mientras tengamos la autonomía de hacerlo”.



En la actualidad, ese municipio tiene 23 casos activos de covid-19.



