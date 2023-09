Una polémica política se armó en la noche de este lunes 4 de septiembre por un intercambio de trinos entre Luis Pérez, candidato a la Gobernación de Antioquia, y Germán Vargas Lleras, líder del partido Cambio Radical.

Pérez, quien busca volver a la gobernación, anunció en su cuenta de X (antes Twitter) que Cambio Radical se sumaba a su campaña.



“CambioRadical se adhiere a mi campaña; bajo la dirección de su jefe natural y ex vicepresidente de Colombia, Germán Vargas. Una alianza programática y de adhesión, destinada a impulsar el progreso y el bienestar de Antioquia y sus ciudadanos. #PiensaEnGrande”, manifestó Perez.



No obstante, horas después, el propio Germán Vargas Lleras replicó a Pérez y manifestó que no otorgó aval. “Cambio Radical no otorgó coaval ni tampoco adhesión al candidato a la Gobernación de Antioquia, Luis Pérez”, añadió Vargas Lleras.

El @PCambioRadical no otorgó coaval ni tampoco adhesión al candidato a la Gobernación de Antioquia, Luis Pérez. https://t.co/J9mGfoV4r0 — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) September 5, 2023

La candidatura de Pérez está bajo la coalición ‘Piensa en Grande’ y tiene los avales de los partidos y movimientos políticos ASI, la Fuerza de la Paz, Colombia Renaciente, ADA, ED y Gente en Movimiento.



En su cuenta de X, Pérez añadió que Antioquia necesita 10.000 policías y es deber del Estado y del presidente Gustavo Petro hacer que esto sea posible. “Pensar en paz y seguridad no es estar loco, es trabajar por la seguridad de quienes habitan las zonas rurales y urbanas”, dijo.



Pérez se enfrenta con los candidatos Esteban Restrepo, Luis Fernando Suárez, Mauricio Tobón, Juan Diego Gómez, Andrés Julián Rendón, Eugenio Prieto, Crsitian Halaby, Jorge Gómez Gallego y Julián Bedoya.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS