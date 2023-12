Gerente del Metro de Medellín habla sobre su permanencia en el cargo

Tranquilo. Así dice sentirse Tomás Elejalde, gerente del Metro, con todo el revuelo que ha causado la citación de una junta extraordinaria en la que no solo se definiría su continuidad en el cargo, sino que se modificarían los requisitos para la elección del nuevo gerente.



Ni la cancelación de dicha junta, ni siquiera el masivo y contundente apoyo que ha recibido de diversos sectores han hecho que Elejalde pierda la compostura ante la situación. El gerente sigue trabajando y no piensa en que puedan ser sus últimos momentos en un cargo en el que lleva casi 8 años, y en una empresa en la que completa casi tres décadas.

Lo que sí le preocupa son los riesgos que puedan traer para su querido Metro las decisiones que se tomen al actualizar el manual de funciones y requisitos para proveer el cargo.



El directivo dialogó con EL TIEMPO sobre esta polémica, el momento que vive el Metro y el apoyo que ha recibido por su gestión frente a la empresa.



¿Ya tiene pensado qué haría si sale de la gerencia del Metro?



Yo eso no lo tengo en el panorama, no lo tengo considerado. Yo espero que eso no suceda; sin embargo, pues si eso pasa ya veremos qué haremos.



¿Cómo han sido estos últimos días?



Pues yo estoy muy tranquilo, pero también estoy muy contento por haber recibido un apoyo tan masivo a la gestión que hemos hecho en equipo durante tantos años en la empresa. Eso da mucha tranquilidad, da mucho ánimo para enfrentar cualquier tipo de adversidad, eso yo creo que es lo más importante.



¿Se esperaba un apoyo de tantas personas y entidades?



Tanto como decir que uno contaba con que todo iba a pasar así, no necesariamente, pero no es tampoco una sorpresa, porque de verdad que con este equipo tan consolidado hemos tratado de sembrar en tantos años una relación muy positiva con todos los grupos de interés, eso nace de ahí, nace de la Cultura Metro.



¿Qué es el Metro para usted?



Uno cuando trabaja tantos años y entrega toda su vida al servicio público, de verdad que es difícil establecer una frontera entre el trabajo y el día a día, yo llevo 28 años en alerta permanente. El servicio a la comunidad necesita estar alerta permanentemente 24/7.



Cuando se está trabajando en el Metro se está permanentemente al tanto del servicio y eso hace que no haya una división muy clara entre lo que es la vida cotidiana y el servicio al viajero, y eso se vuelve de alguna manera la naturalidad y se integra ese elemento en la vida del día a día.



Es algo de lo que uno ni se da cuenta, sino que simplemente marca la actitud, y todo gira en torno a ese nuevo estado en donde se confunden el servicio al ciudadano con la vida cotidiana.



¿Cómo está hoy la empresa?



Hoy estamos en un buen momento, que a la vez es frágil también.



El problema con las finanzas de la organización es que pueden dar un giro con pequeñas decisiones, con pequeños cambios en el entorno.



No hay una estabilidad todavía. El hecho de estar bien hoy y con buenas expectativas de acceso a financiación para créditos de futuros proyectos no quiere decir que esa situación no sea inestable.



¿Cuál sería su preocupación?



Ese cambio de perfil impacta nuestra relación con el mercado de valores, con el mercado financiero, con el acceso a créditos y nos pone eventualmente en una situación en donde nos pueden modificar las calificaciones de riesgo crediticio. Y todo eso encarece el acceso a financiamiento para proyectos futuros y puede poner a la empresa en dificultades económicas mayores, digo yo mayores que las que ya están sobre la mesa por efecto de la pandemia, ahí está de pronto el punto más crítico.

¿Qué proyectos podrían afectarse?



Actualmente tenemos muy buenas expectativas de avanzar el año entrante, si las condiciones de tasas de interés lo permiten, en el proceso de emisión de bonos. Ese proceso necesita que renovemos la inscripción en el mercado de valores, y esa inscripción tiene un procedimiento donde se evalúa muy bien el gobierno corporativo de la entidad. Entonces, si el mercado de valores, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Valores ven que hay dificultades en el mercado financiero, pues se nos enreda también esa inscripción y ahí es donde digo yo que el tema es muy frágil, generándose un impacto en esa imposibilidad de emitir bonos.



También hay un tema delicado, que es que la participación del Metro en los planes de desarrollo de los futuros gobernantes se ve limitada. Quiero decir que los futuros gobernantes ya están considerando, por ejemplo, la compra de trenes, la ampliación de capacidad del sistema Metro o el Tren del Río.



Si el Metro no puede apalancar o ayudar a cofinanciar esos proyectos, eso finalmente lo que va a hacer es que va a afectar los planes de desarrollo de los gobernantes, ahí veo yo un gran riesgo.



¿Cómo ha sido su relación con Daniel Quintero, de quien dicen está detrás de la decisión de cambiar el gerente?



Ha sido una relación que se ha marcado por estar en el ámbito de la institucionalidad. El exalcalde Quintero se ha relacionado con nosotros desde ese punto de vista, a través de las juntas directivas, de los comités de seguimiento, etcétera. Ahí no ha habido ninguna dificultad en ese sentido.



¿Y con el Gobierno Nacional?



La relación ha sido muy armónica, por ejemplo, para obtener los auxilios pospandemia, los auxilios financieros que se les han entregado a todos los sistemas masivos del país.



Estos pasan también por unas cartas y unas aprobaciones que tiene que dar el Distrito y se han dado reglamentariamente, y hemos podido acceder a esos auxilios, ahí no ha habido ningún inconveniente.



ALEJANDRO MERCADO

EL TIEMPO – MEDELLÍN

@AlejoMercado10