Gerente de hospital iba en ambulancia que chocó con motociclista

Una fuerte polémica despertó el accidente de tránsito ocurrido en la mañana del miércoles 4 de marzo en el cual se vieron involucrados una motocicleta y una ambulancia del municipio de Amagá (Suroeste antioqueño).



El reporte de la secretaría de Movilidad confirmó que el accidente ocurrió a las 10:40 de la mañana en la carrera 57 con calle 36, barrio Perpetuo Socorro. “Se trató de un incidente entre motocicleta y ambulancia, en el que resultó lesionado el motociclista y fue trasladado”, dice el informe del Tránsito.

Sin embargo, de acuerdo con el relato de la hija del afectado y testigos del accidente, la ambulancia venía con la sirena prendida y, a pesar de que el motociclista avanzó con luz verde del semáforo, la ambulancia lo embistió.



“Los testigos, preocupados por el herido que supuestamente estaba dentro de la ambulancia, nos contaron que fueron a revisar su estado, se dieron cuenta de que no había nadie, ni socorristas ni enfermeros, solo estaban el conductor y una copiloto, que resultó ser la gerente del Hospital de Amagá. El conductor le dijo a la Policía que la gerente iba tarde para una cita y que por eso puso la sirena”, narró la hija del hombre atropellado.



El atropellado entró a cirugía en horas de la noche al Hospital General de Medellín con tres costillas rotas, el omoplato fracturado y el pie “prácticamente separado”. Su hija indicó que no les han dado resultado de cómo salió la cirugía, pero que los médicos están haciendo lo posible para que el hombre no pierda el pie.

“Ella (la gerente) ni siquiera ha venido a preguntar cómo está mi papá. Lo que hizo ella fue irse en un taxi y dejar solo al conductor con la Policía y el Tránsito”, indicó la mujer indignada, quien agregó que por ahora no están pensando en algún tipo de acción legal, pues están enfocados en cómo sale su padre de la cirugía.



Para la hija de la víctima, es indignante que este caso quede impune pues envía un mensaje equivocado a la sociedad. “¿Entonces cada vez que un funcionario esté de afán va a coger la ambulancia para llegar rápido? Ese vehículo es para emergencias”, puntualizó.

La versión de la gerente

El hecho ocurrió en el barrio Perpétuo Socorro, de Medellín Foto: Cortesía

Si bien aseguró que la Misión Médica está preparando un comunicado sobre el incidente, la gerente del Hospital de Amagá, Claudia Patricia Mejía, contó su versión de lo ocurrido.



"Nosotros veníamos a cumplir algo delicado del hospital. Él (el conductor) había dejado unos pacientes en Caldas y como allá se estaban demorando mucho para recibirlos, le pedí que me llevara a Medellín. Yo sí reconozco que cometí un error y uno muchas veces es muy bobo por tratar de defender las instituciones y ayudarles, mete las patas", explicó la directora.



Sobre el incidente, contó que el motociclista venía a una gran velocidad. "La verdad es que como venia ese señor nos podía haber matado a los dos. Gracias a Dios no pasó nada (...) el conductor, cuando vio que el señor (el motociclista) venia tan acelerado, de los nervios reaccionó y prendió la sirena. En ese momento y eso se puede visualizar por cámaras. Él del susto, porque lo vio que venia, reaccionó prendiendo la sirena", narró.



De igual forma, indicó que ella dio la cara a las autoridades, pero luego dejó al conductor con el apoyo de la Policía se fue a entregar una información urgente.



Tras el respectivo croquis, la ambulancia se la llevaron para un taller donde está siendo reparada.



