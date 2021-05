Rechazo por declaraciones de gerente de hospital sobre Lucas Villa

Un comentario sobre el fallecimiento del líder estudiantil Lucas Villa tiene en aprietos al gerente del Hospital del municipio de Nariño (Oriente antioqueño), Felipe Cadavid.

En redes sociales se viralizó el comentario de Cadavid a un post relacionado a la muerte de Villa, quien recibió ocho disparos mientras realizaba una protesta pacífica.



“Llevaba 17 años estudiando, mmm era un gamín más que va a la universidad solo a dar lidia y crear células para acabar con todo. Bien muerto”, dice el comentario.



El hecho ha suscitado una serie de reproches y reclamos en contra del gerente.



Rechazamos los mensajes estigmatizadores de #FelipeCadavid actual Gerente del hospital de #NariñoAntioquia contra la dignidad y el buen nombre del lider luchador #LucasVilla asesinado en Pereira. Exigimos a @PGN_COL todas las sanciones a este funcionario por hecho. pic.twitter.com/BzaxLrJUTx — PSG-GarantiasDDHH (@GarantiasPSG) May 11, 2021

“Para el Señor Felipe Cadavid, Gerente del Hospital de Nariño, Antioquia, Lucas Villa es ‘bien muerto y un gamín’ por tener 37 años y estar terminando su pregrado. Personas así no deberían estar en lo público, mucho menos al frente de la salud. No me quiero imaginar si un joven herido en protestas llega a su hospital”, expresó el diputado Camilo Calle.



Calle agregó que, antes de su cargo en la gerencia de este hospital del Oriente antioqueño, Cadavid fue candidato al Concejo de Rionegro por el Centro Democrático en las pasadas elecciones.

Para el Señor Felipe Cadavid, Gerente del Hospital de Nariño, Antioquia, Lucas Villa es "bien muerto y un gamin" por... Publicado por Camilo Calle. en Martes, 11 de mayo de 2021

Lo que responde el gerente

En un comunicado, Cadavid manifestó que lo que apareció en ese post está descontextualizado, ya que se mostró el último comentario y no la secuencia.



Indicó, además, que obvió poner un signo de interrogación al final de su comentario "que dejaba claro que se trataba de una pregunta para reflexionar de que cualquier vida es importante. No estaba afirmando, solo preguntando".



El gerente ofreció disculpas a quienes se vieron afectados por el comentario, que para él, pudo haber sido tomado como fuera de lugar debido a la situación que vive el país.

"Es de humanos errar y más aún reconocer sus errores, como lo fue el no haber puesto signo de interrogación para que el mensaje fuera claro y no se prestar a interpretaciones equivocadas", dijo Cadavid.



Finalmente, el gerente el hospital denunció que, a raíz de esta polémica, ha recibido diversas amenazas, por lo que teme por su vida y la de su familia.



Cerró el comunicado comprometiéndose con ser más tolerante con los comentarios que no comparte e hizo un llamado a respetar las diferencias así como por la vida.



