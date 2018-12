‘Nunca pensé en renunciar por lo de Hidroituango’: gerente de EPM

“Sé que me tocará ese importante hito porque es una obra faraónica nunca antes vista. Será un honor”. Aquellas palabras las pronunció en 2016 Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, sobre Hidroituango, la megaobra de 11,4 billones que le cambiaría la cara a la región y que se inauguraría en su gerencia.



Algo que no pasó. El año que se suponía sería para inaugurar la central fue en el que se intentó salvarla, debido a una contingencia que tras ocho meses no se sabe con certeza qué la causó.

Jorge Londoño De la Cuesta, gerente General de EPM, dialogó con EL TIEMPO sobre cómo vivió él y la Empresa esta situación y lo que se vislumbra para el 2019, su último año frente a la llamada ‘joya de la corona’ de Medellín.

¿Qué le han dejado estas situaciones adversas?

Desde el punto de vista profesional ha sido una oportunidad de aprendizaje tremendo. Tuvimos que afrontar unas crisis muy profundas, pero en el caso de Hidroituango también fue multidimensional porque fue algo corporativo, por un tema técnico de gran magnitud; social, por las poblaciones afectadas; ambiental, organizacional, financiero, político y hasta el reputacional.

¿Pensó en renunciar?

En ningún momento se me pasó por la cabeza renunciar. Sí pensé que me iban a pedir la renuncia pero fueron solo destellos del momento. Conforme fueron pasando los días vi una muestra muy grande de solidaridad y respaldo dentro de la empresa como en la opinión pública e institucional. Eso fue un aliciente para sacar adelante todos los retos.

¿Cree que se sobrellevó la situación correctamente?

Siempre dimos la cara. Lo que más le ayuda a uno es saber que está empleándose a fondo, que se dio todo lo que se podía dar y que se tomaron las decisiones que se tenían que tomar con lo qué pasó.

¿Usted investigó las decisiones tomadas en la anterior administración? ¿O siguió el plan de trabajo que ya venía estipulado?

Cuando llegamos el proyecto estaba en casi un 50 por ciento. Ya estaba definido todo lo que hoy es motivo de cuestionamiento y debate (contratos de aceleración, contratistas) y nosotros llegamos a un periodo de ejecución de esa segunda parte.

¿Cuál es la realidad hoy de Hidroituango?

Son dos grandes dimensiones: el primero es cómo trabajamos para mitigar los riesgos de las comunidades y para recuperar el proyecto. El reforzamiento de la presa y el taponado de los túneles hacen parte de las obras de mitigación del riesgo para las comunidades.



Ya estamos robusteciendo la presa con la construcción de la pantalla de bentonita que está en un 75 por ciento y esperamos terminar el año con la pantalla terminada.Con eso mitigamos el riesgo más importante de todos porque la estabilidad de la presa nos asegura que no se vaya a presentar una avalancha.

Lo de las multas que habla el gobernador es más un decir que un hacer. Legalmente no puede imponer multas porque todavía no hay imputable una responsabilidad

TWITTER

¿Y los túneles?

aturalmente otra vez y para eso tenemos que hacer tapones técnicos en concreto en dos túneles: el derecho y el auxiliar. Hacia el primer trimestre del 2019 esperamos haber hecho el tapón en la galería auxiliar. El túnel derecho, que no tiene compuertas, tenemos que taponarlo con concreto y mortero.



Ya se hicieron 60 perforaciones para comenzar con ese proceso, pero como es un túnel de 14 por 14 metros de diámetro y 25 metros de largo es un proceso largo que también esperamos que esté muy avanzado. Una vez pase esto, esperamos levantar la alerta roja sobre los territorios que están en la mancha de 8.100 metros cúbicos.

¿Y la recuperación de la hidroeléctrica?

Hay que aclarar que no hemos iniciado la fase de recuperación del proyecto, que tendrá como punto de partida el cierra de compuertas de casa de máquinas. Una vez desinundada, hacemos una evaluación para comenzar el proceso de recuperación.

Y eso cuándo sería? Porque se dijo que en noviembre y luego que en diciembre, y nada.

Nos hemos desprendido un poco de los tiempos, pero mucho tiene que ver el comportamiento del clima.



Pero hay que entender que la fecha no es tan importante como los cumplimientos de unos hitos, por ejemplo, si cerramos casa de máquinas cómo está, es posible que se colapse el techo por la salida del agua, pues hay un efecto de succión, que no queremos que ocurra.



Por eso hay que abrir unos huecos para que cuando ocurra ese efecto, lo que chupe sea aire y no el techo.

¿Pero está en riesgo casa de máquinas?

Hay buenas noticias con las mediciones que hemos hecho. Lo primero es que desde julio no se han registrado movimientos sísmicos. Lo segundo es que están saliendo 750 metros cúbicos por segundo cuando lo normal es que fueran cerca de 1.000, lo que es una buena cantidad.



Además hemos hecho unas perforaciones que llegan al techo y comprobamos que no se han caído, lo que es una buena noticia porque es más difícil recuperar los techos que los suelos.

¿Y para cuándo están los resultados de los estudios Causa-Raíz?

Ese también tiene unas semanas de retraso porque la metodología es que coge todas las posibles causas que pueden presentarse y empieza con evidencia científica a descartar hasta que llega a una causa. Ya estamos en la fase final, pero conseguir esas evidencias es un poco más lento porque queremos averiguar qué causó el colapso del túnel, pero ese túnel está a 150 metros bajo agua se dificulta la recolección de evidencia. Creemos que para enero pueden estar.

¿Los ha afectado lo dicho por el gobernador, basado en estudios de la Universidad Nacional, que lo ocurrido fue por fallas constructivas?

Lo primero que hay que aclarar es que el estudio de la Universidad Nacional no era causa-raíz, sino que buscaba establecer las condiciones de riesgo del proyecto. Las declaraciones del gobernador no son unas que hayan ayudado, por el contrario, desconciertan a la opinión pública porque está responsabilizando al constructor sin tener estudio causa - raíz.

Las declaraciones del gobernador no son unas que hayan ayudado, por el contrario, desconciertan a la opinión pública

TWITTER

¿Está EPM en capacidad de pagar las multas por incumplimiento de las que habla el gobernador?

El contrato BOOMT establece que hay unos riesgos que en caso de presentarse los asume la sociedad y otros el constructor o sea EPM.



Pero para eso hay que esperar los resultados del estudio causa-raíz. Legalmente él (gobernador) no puede imponer multas porque todavía no hay imputable una responsabilidad. Eso es más un decir que un hacer.



En términos financieros el peor escenario está contemplado. En caso de ser responsable, EPM tiene capacidad para cancelar esas multas.

Hablemos sobre los activos que se vendieron para afrontar la contingencia ¿por qué vender acciones de ISA y no UNE?

Yo quiero aclarar que no se vendieron las acciones de ISA porque sean un 'hueso', al contrario, se necesitaba liquidez y para eso necesitábamos vender algo bueno, no algo malo. Se tomó la decisión porque si se vendían esas acciones, no impactaba tanto ni a EPM ni a ISA.

¿Es verdad que UNE está dando pérdidas?

Es relativamente cierto. UNE el año pasado dio pérdidas pequeñas y este año dará utilidades pequeñas. Digamos que está en ceros. ISA es más rentable y necesitábamos vender rápido, y con UNE se habría demorado más.

¿Cómo va el proceso de venta de esos activos?

Ambas avanzan, pero por naturaleza de las empresas es más rápido vender las acciones de ISA, que es una empresa que está en Bolsa. Esperamos que la transacción se haga en el segundo trimestre de 2019, mientras que los activos en Chile, en el segundo semestre del año.

Otra de las polémicas se da con los contratistas de EPM. Integral y Conconcreto han estado involucrados en otros proyectos grandes, además de Hidroituango que han tenido sobrecostos y demoras, pero siguen licitando y sin multas ¿por qué?

Nosotros no trabajamos con asignaciones directas. Integral es un contratista que interactúa mucho con EPM, en este momento puede tener 10 trabajos con la empresa. Con la cantidad de proyectos que tiene, que aparezca dos o tres veces en un 'chicharrón' no es improbable.

Esperemos a que salga el resultado del estudio causa - raíz para saber qué pasó en Hidroituango. Si aparecen como responsables estarán sujetos a sanciones

TWITTER

Pero estamos hablando de proyectos millonarios de la magnitud de Hidroituango, Porce II y Bonyic… ¿no prende alguna alarma? ¿No habrá sanción?

No es mi papel defenderlos. En el pasado no ha habido sanciones, pero sí hubo explicaciones. Esperemos a que salga el resultado del estudio causa - raíz para saber qué pasó en Hidroituango. Si aparecen como responsables estarán sujetos a sanciones.

¿Cómo será el 2019 para EPM?

Las transferencias que se le dan a Medellín van con los resultados del año anterior. Es decir, las transferencias del 2019 dependen de las utilidades de este año. Este año tendremos utilidades cercanas a los 2,2 billones de pesos, por lo que el municipio podría recibir 1,2 billones.



Ya, las utilidades del próximo año impactan las transferencias del 2020. Creemos que las utilidades serán inferiores a 2 billones por lo que las transferencias para 2020 serían 20 por ciento menos.



David Alejandro Mercado Pérez

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com@AlejoMercado10