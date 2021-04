Gerente de EPM defendió validez de estudios y desmintió inhabilidades

Tras apenas siete días de haber sido nombrado gerente general de EPM, Alejandro Calderón Chatet salió a enfrentar la primera crisis, relacionada con las dudas que se han generado con sus estudios y experiencia para ocupar este importante cargo.

Durante una rueda de prensa este lunes, el gerente manifestó que sus estudios son válidos. Aclaró que de los dos títulos, luego de su pregrado, uno es un máster y el otro una maestría, teniendo en cuenta que el primero está en proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional y el segundo cuenta aún con el tiempo para hacerlo (2 años desde contando desde noviembre).



"Mi vida profesional siempre ha sido correcta, transparente y dentro del marco de la ley", manifestó el gerente.



En cuanto a la polémica de sus estudios en la Universidad de California, reiteró -como lo mencionó EPM en un comunicado de este domingo- que ese año que cursó allí hizo parte del programa de la Universidad de Montesquieu Bordeaux IV (Francia), donde cursó la maestría.



"Quiero decir que ese certificado no fue registrado en la hoja de vida de Función Pública porque tengo dos diplomas de mayor nivel al del certificado, y -segundo- no había claridad sobre si este certificado fuese reconocido en estudio, en Colombia, como una especialización", explicó Calderón Chatet.



En cuanto al Máster en Artes Liberales de la Universidad de Harvard, manifestó que no fue un curso de 10 días, sino un programa de dos años, pero que se tardó más en completarlo "por problemas económicos".



"Este diploma, al igual que el de magíster en Economía y Finanzas Internacional van a hacer parte de un proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación. Según la ley tengo dos años para realizar este proceso de homologación y presentarlos ante la compañía", aclaró.



A su vez, remató diciendo que su experiencia profesional es afín a su formación financiera y que los denunciados nexos con empresas en el exterior no representa inhabilidades. "Ninguna de estas empresas está en los Panama Papers, como lo han querido mencionar", dijo.



La ex junta directiva se pronunció

Ante la situación, 15 exintegrantes de la Junta Directiva de EPM emitieron un comunicado en el manifiestan que el nuevo gerente no es idóneo para el cargo.



En el documento se puede leer que, para la elección del Gerente del Grupo Empresarial de EPM se deben cumplir unas condiciones de experiencia e idoneidad, que en su concepto no reúne el nuevo gerente.



"Vemos con mucha preocupación cómo una decisión tras otra va erosionando a una velocidad dramática, el robusto gobierno corporativo que tantos años costó construir y que hoy, por cuenta de la improvisación, la inexperiencia y la falta de rigor, se encuentra gravemente debilitado, poniendo en riesgo el futuro inmediato del Grupo económico y de sus empresas, de los habitantes de Medellín y la estabilidad energética de Colombia", detalla el comunicado.



MEDELLÍN

