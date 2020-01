‘Hay que bajar tarifas, y también enseñar a usar la energía a favor’

Gabriel Jaime Rico Betancur, exgerente general de Plaza Mayor, exconcejal de Medellín en dos periodos y excandidato a la Alcaldía de Medellín, hizo parte de la comisión de empalme para Empresas Públicas de Medellín (EPM) del alcalde Daniel Quintero.

Rico, como integrante de la comisión, trabajó en varias de las propuestas que hizo Quintero como candidato, entre ellas las de bajar las tarifas de los servicios públicos y propiciar el bajo consumo entre la población de la ciudad.

¿Qué pasó después de su aspiración a la Alcaldía, se retiró del mundo político?

Empecé a trabajar en innovación energética y medioambiente, estuve al frente de varias juntas directivas en Bogotá y dirigí una fundación que se llama Saving the Amazon y con ella ganamos el Premio Portafolio en el 2018 por Protección y Defensa del Medioambiente.



Paralelamente, he estado involucrado en mirar qué pasa hoy con las nuevas fuentes de generación de energía, las compras y ventas de ellas, las posibilidades que existen con las renovables, los espacios para que exista una competitividad energética para que la producción del país aumente y, al mismo tiempo, una protección y defensa del medioambiente.

Esto fue tema de trabajo en la comisión de empalme de la que usted hizo parte por petición del alcalde Quintero. Concretamente ¿Qué fue lo que se evaluó?

Para Daniel Quintero una de sus grandes preocupaciones es el incremento de las tarifas de los servicios públicos y en campaña tuvimos, desde el punto de vista del tema técnico, varias discusiones frente a la posibilidad de reducción de ellas y qué se podía hacer.



Esto, entendiendo que las fórmulas tarifarias en el país, para defender la economía y para preservar la estabilidad del sistema, son de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), o de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), en el caso de acueducto, alcantarillado y aseo, o incluso de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC), en lo que tiene que ver con el manejo del espectro electromagnético.

Sí hay una cantidad de acciones que de la mano con la CREG, de cara a las empresas prestadoras de los servicios públicos y de cara a los usuarios con la tecnología, pueden ayudar a que ese impacto tarifario sí se reduzca en el largo y mediano plazo.

¿Y qué ideas, qué fórmulas, hay en ese sentido?

Lo primero es que la gente tiene que entender que cuando hablamos de los costos de las tarifas de los servicios públicos en Colombia hay cuatro componentes con los que se miden.



El primero es el costo unitario, el segundo tiene que ver con el subsidio y la contribución, el tercero se refiere a la estratificación socioeconómica al que se le aplica ese subsidio o esa contribución y el cuarto es el consumo de subsistencia, que en últimas es la línea macroeconómica ambiental que definen las comisiones de regulación para poder que, dependiendo del medioambiente o de las condiciones climáticas, haya un consumo que sea capaz de ser soportado en el país para que genere estabilidad del sistema.

¿Cómo se haría ese consumo inteligente, por llamarlo de alguna manera?

Hay muchas formas de trabajarlo. Lo primero es que siempre hay un equipo que se arma en todas las alcaldías que se llama de menos tarifa y otro equipo que se llama de menos consumo.



El de menos tarifa es aquel que va a las comisiones de regulación para poder hacerle entender el impacto tarifario que tiene. Por ejemplo, cuando uno puede trabajar preventivamente con la CREG para que revise cómo trabajar ese 38 por ciento que cuesta en promedio en el país la generación de energía o el 6 por ciento de la transmisión y cómo le puede beneficiar eso al usuario sin que pierdan rentabilidad ni ISA ni las empresas. Igual, con ese 37 por ciento de distribución, 11 por ciento de comercialización y ese 7 por ciento de pérdidas y restricciones que existen, esos costos de las pérdidas del sistema son asumidos casi que vía tarifa y se le pagan directamente a la generación o a la trasmisión.

La CREG acaba de sacar una resolución que busca que se rebaje, vía tarifas, justamente la aplicación de los activos que existen y va a solucionar una cantidad de problemas, como por ejemplo, la reposición de los postes y las torres de energía que se deprecian con el tiempo.



Y, por supuesto, hay un equipo que aquí hay que montar completamente: el de menos consumo, para trabajar con las familias.



Lo que se busca es generar una estrategia para que la gente entienda que el subsidio y la contribución tienen un monto mínimo de consumo: por ejemplo, si en el consumo de subsistencia la comisión de regulación dice, en el caso de energía, que tiene de 0 a 130 kv/ hora-mes para consumir, que la gente no se pase en su consumo.



Y si prende equipos, como aires acondicionados, que tenga una herramienta de medición inteligente APPS que le permita medir en su celular, que no se exceda y no le suba la tarifa. A eso lo llamamos ‘gamificación’, que son todos los programas de desarrollo social que se pueden hacer como un juego, para que en el celular la gente pueda tener un mejor control de sus servicios públicos.

¿Los paneles solares son una alternativa viable?

Hoy la regulación permite trabajar un concepto de energía distribuida, en el que usted pueda alimentarse de esos paneles y al mismo tiempo que le rebaje la tarifa. Si usted genera más energía de la que necesita, pueda entregársela al sistema vía tarifa o sea que se le vea rebajado en el pago final.



Mejor dicho aquí hay que trabajar dos formas: disminuir las tarifas, pero también enseñarle a la gente a usar la energía a su favor para que la tarifa sea de menor valor.

Las investigaciones en contra de Rico

Un problema sensible que enfrentó fueron las investigaciones por supuestos malos manejos al frente de Plaza Mayor. ¿Cuál fue la conclusión de los organismos de control?



“Cuando trabajé en mi campaña gané mucho, porque tuve la posibilidad de sacar más de 110.000 votos y eso generó que me convirtiera en una amenaza política para mucha gente. A mí me hicieron una cantidad de ataques y durante muchos años fui auditado por distintos organismos de control. Pero, todos esos ataques, injuria, calumnia y artículos de prensa en mi contra, fueron investigados por los organismos y decretados archivados porque no encontraron ninguna irregularidad. Entendí que esto es parte de la actividad política y que cuando nos metemos en ella, tenemos que tener calma y tranquilidad para poder rendirles cuentas a los organismos y a la ciudadanía”.

MEDELLÍN