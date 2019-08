Futura Área Metropolitana del Oriente irá a votación

Serán los ciudadanos, en últimas, quienes decidan si se conforma o no el Área Metropolitana del Oriente, un proyecto que lleva años formándose y que ahora, por fin, parece ver luz.



El optimismo se debe a la aprobación del proyecto de ley presentado por el representante a la cámara por Antioquia, Esteban Quintero, que logró bajar el umbral de participación ciudadana del 25 al 5 por ciento para la aprobación de estas figuras territoriales. Con esto, cree el político, es casi inminente la anhelada integración de los municipios.

Para Quintero, la conformación del Área Metropolitana es una necesidad ‘apremiante’. La tara para lograr tal misión, explica, se debía a que la ley exigía un 25 por ciento de participación de los ciudadanos en las elecciones convocadas para tal fin.



“La abstención que tenemos en Colombia, que en algunos municipios supera el 50 por ciento, ha hecho que sea muy difícil la conformación de áreas metropolitanas. Que se rebaje al 5 por ciento es una garantía para que las entidades supramunicipales puedan formarse más fácil”, expresa.

En el Oriente tenemos los municipios conurbados, todos con problemáticas en común: transporte público, seguridad. Por eso necesitamos entidades supramunicipales

En este momento son 13 los municipios que consideran integrar el futuro ente territorial: Santuario, El Retiro, La Ceja, Carmen de Viboral, San Vicente, Guarne, Concepción, Granada, El Peñol, Guatapé, San Rafael, Abejorral y Rionegro. Para que se apruebe el Área la votación deberá superar el cinco por ciento en todos los municipios y, además, el ‘sí’ deberá ganar.



En este momento, los encargados del proyecto mandarán una carta a la Registraduría para que esta, en un plazo no menor de tres meses ni mayor de cinco, convoque a las elecciones. Es decir, podrían ser en noviembre.



Para Quintero es esencial que se conforme esta Área Metropolitana: “En el Oriente tenemos los municipios conurbados, todos con problemáticas en común: transporte público, seguridad. Por eso necesitamos entidades supramunicipales para dar solución a estos problemas conjuntos”.

El alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón, expresa que desde el comienzo estuvo a favor de la creación de esa figura porque les permitirá sumar una iniciativa de integración y organización del transporte y modernización vial. Por ejemplo, proyectos como de los que gozan hoy Sabaneta e Itagüí serían impensables sin el Área.



Quintero está de acuerdo con el alcalde Rendón. Según su forma de ver, solo con la formación de ella se pueden financiar grandes proyectos de infraestructura vial que beneficien a varios municipios. El representante a la cámara añade que el presupuesto aportado por Rionegro, el más grande de los 13, puede jalonar el desarrollo de los demás.

A pesar de los beneficios que mencionan los líderes del proyecto, algunos municipios se han mostrado ajenos a la iniciativa.



Del área del altiplano hay dos que no se han sumado a la idea: Marinilla y La Unión. Hugo Botero, alcalde de este último, considera que su pueblo tiene condiciones muy diferentes a los otros y no cabe en la visión de desarrollo que estos le presentan.

“La Unión es diferente, nosotros tenemos un desarrollo mucho más rural, contrario a los otros municipios que son más fuertes en lo urbanístico”, argumenta el mandatario.



Pero la posición del alcalde Botero tiene un sentido más de fondo: La Unión conforma con Sonsón, Argelia y Nariño, la Provincia de La Paz. “Nosotros no podemos dejar tirado este proyecto de la Provincia que ya empezó. En diciembre creo que empezaremos a recoger los primeros frutos de esta unión de municipios”, anota.

Nosotros nos sentimos más beneficiados por la Provincia, por medio de ella se podrán ejecutar grandes proyectos

Para Botero su municipio es más afín con Sonsón, Argelia y Nariño que con los que piensan conformar el Área Metropolitana. “Nosotros nos sentimos más beneficiados por la Provincia, por medio de ella se podrán ejecutar grandes proyectos”, añade.

Para el representante a la Cámara, por el contrario, las figuras territoriales no son excluyentes entre sí. Según dice, el área metropolitana tiene una competencia más completa en temas de transporte y medio ambiente.



“No estamos en contra de las provincias, los esquemas asociativos pueden coexistir entre sí, es decir, los municipios que hagan parte de ellas pueden también formar el área metropolitana”, agrega.



