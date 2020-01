Futbolista Cadavid y Federico Gutiérrez, a audiencia de conciliación

El próximo 28 de enero a las 10:30 a. m. será la audiencia de conciliación entre Federico Gutiérrez, quien acaba de entregar el cargo como alcalde de Medellín y Andrés Cadavid, futbolista que milita en el Deportivo Independiente Medellín.



Así lo confirmó a EL TIEMPO el defensor del jugador, el penalista Mauricio Beltrán. Esta citación se da a causa del proceso por la denuncia por el delito de calumnia que radicó cadavid en contra del ahora exalcalde, el pasado mes de noviembre.

La denuncia se dio a conocer a mediados de diciembre. El jugador tomó esa determinación porque, junto con su defensa, consideran que declaraciones en las que Gutiérrez lo vinculaba con cabecillas de la banda criminal ‘la Terraza’, se afectó el buen nombre del futbolista, además, acarreó problemas en su trabajo y a su familia.

Dichas declaraciones se dieron el pasado 30 de octubre, cuando Gutiérrez, como alcalde de Medellín, hizo el anuncio de una operación de extinción de dominio de 378 bienes relacionados con la banda criminal ‘la Terraza’, ubicados en Medellín y otras zonas de Antioquia.Gutiérrez nombró a Andrés Cadavid como uno de los afectados con este golpe a varios cabecillas de la banda, quienes fueron capturados por las autoridades.

En este caso, la defensa solicita una rectificación del exmandatario. "En este momento no buscamos dinero, porque a Andrés le importa más su imagen que el dinero, obviamente hubo perjuicios económicos, entonces en ese sentido podríamos perseguir una indemnización, pero lo que nos interesa es que se convoque a una rueda de prensa, en las mismas condiciones, y se rectifique”, declaró el abogado del jugador a EL TIEMPO, Mauricio Beltrán.



De acuerdo con el defensor, él, en nombre del jugador, intentó hablar en varias ocasiones con Gutiérrez para que realizara la rectificación, “porque lo que dijo fue sumamente grave, que él pertenecía a una estructura criminal y que era su testaferro, y eso no lo podría decir porque para que alguien pueda sostener semejantes palabras tendría que haber un fallo condenatorio de un juez en el que se constaten esos hechos (…), pero en este caso, ningún juez lo ha condenado; es más, no hay ninguna investigación en su contra”, indicó.



El proceso en contra del alcalde Gutiérrez y del secretario Tobón fue entregado a la Fiscalía 112 local, donde se determinó que la audiencia será realizada en la sede de la Fiscalía ubicada en Veracruz. Por ser de conciliación, no se requiere de la asistencia del abogado de ninguna de las partes. Sin embargo, la asistencia del jugador y la del mandatario es de carácter obligatorio.

