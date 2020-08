Funerarias de Medellín le hacen frente a los retos de la pandemia

El tiempo que se tardó en llegar la pandemia a Medellín les permitió a las funerarias prepararse con anticipación y adelantarse a los retos que representará para el sector la expansión del Covid-19, teniendo en cuenta lo que se vive en otros países del mundo. Ante esta situación, los hornos crematorios serían una ficha clave en la atención oportuna de la disposición final de los cuerpos en Antioquia, en un escenario en donde se proyecta un elevado número de defunciones.

Cabe resaltar que en el departamento hay solo 13 hornos crematorios, que podrían ser 14 en caso de usar el único de la región para animales. Los municipios que cuentan con hornos crematorios en Antioquia son cuatro: Medellín, Guarne, Itagüí y Rionegro.



A pesar de que la capacidad instalada parece poca, teniendo en cuenta que los hornos locales pueden procesar entre 140 y 160 cuerpos cada 12 horas, considerando un promedio de dos horas por cada uno, los cementerios aclaran que hasta el momento no han tenido ningún problema y que, por el contrario, se sienten muy confiados por el trabajo que vienen realizando.



Además, varios líderes del sector coinciden en sostener que la capacidad de la ciudad no ha sido desbordada, gracias a una significativa reducción de los accidentes de tránsito y los homicidios.



“No tenemos complicaciones y esperamos no tenerlas. Sí hemos tenido días con picos de muertes, pero hasta ahora podemos decir que la ciudadanía puede estar tranquila de que los cementerios tenemos la capacidad de responder en estos difíciles momentos”, asegura Carlos Darío Ospina, gerente del Cementerio Campos de Paz.

Elizabeth Cristina Arango, directora de la Unidad de Duelo de la Funeraria San Vicente, plantea que las funerarias han estado trabajando muy fuerte y de la mano para innovar en los rituales fúnebres, tan necesarios para que las familias puedan afrontar las pérdidas de sus seres queridos.



Para esto, vienen desarrollando algunas reuniones en donde se plantean qué acciones implementar para ofrecer un mejor servicio y qué cambios son requeridos para afrontar el reto que hoy les plantea la crisis sanitaria, agrega Elizabeth Arango, quien además apoya la parte operativa de la compañía.



Cabe recordar que, según los lineamientos del Ministerio de Salud, las funerarias están obligadas a cremar directamente a todas las personas fallecidas por el coronavirus.



En la práctica, esto se traduce en que los fallecidos deben ser recogidos en los centros de salud o donde pierdan la vida, ser envueltos en bolsas herméticas, con una densidad específica y desinfectadas, para minimizar el riesgo de contagio.Durante ese proceso, las familias no tienen permitido, por ningún motivo, presenciar el protocolo.

El sector funerario de Medellín también ha adoptado los nuevos protocolos de bioseguridad. Foto: Esneyder Gutiérrez

“Siempre hemos buscado la manera de innovar en la despedida de los seres queridos y no lo dejaremos de hacer, porque entendemos que es muy difícil ver que a un familiar se lo lleven de la cama para el horno o para el cementerio, esto no les permite hacer el proceso de la comprensión de la muerte”, admite Arango.



Al no realizarse los tradicionales rituales fúnebres, tampoco hay posibilidad de realizar procedimientos de preservación, tanatopraxia o embalsamamiento.



Según cifras de las funerarias, en la ciudad de Medellín, antes de la llegada del coronavirus, se realizaban en promedio 60 funerales en un día. Entre 1800 y 1900 al mes.

Así están distribuidos los hornos crematorios en Antioquia

El cementerio Campos de Paz tiene dos hornos crematorios, uno en sus instalaciones de la carrera 80, a un costado del Club El Rodeo, y otro cerca a la sede de Medicina Legal de Medellín, cada uno con capacidad para dos cuerpos.



Muy cerca de allí está el horno crematorio de la compañía Coosercun, con capacidad para un solo cuerpo.



El horno crematorio del Cementerio San Pedro, de propiedad de la Fundación Museo San Pedro, tiene por su parte capacidad para dos cuerpos.



El horno de Rituales Crematorio, ubicado en la autopista Medellín - Bogotá, a la altura del municipio de Guarne, pertenece a varios socios, entre los que se encuentra la funeraria San Vicente. Este último tiene dos hornos, uno con capacidad de dos cuerpos humanos y otro que fue diseñado para cremar animales, que eventualmente podría ser habilitado para personas.



El Cementerio Jardines Montesacro, ubicado en el municipio de Itagüí y administrado por el Grupo Prever, de igual manera tiene capacidad para dos cuerpos. Por último, en el municipio de Rionegro, en el oriente antioqueño, se encuentra Exequibles del Oriente, con capacidad para dos cuerpos.

Otros datos de las velaciones de personas no Covid-19

Los demás fallecidos que se presentan diariamente por causas diferentes al covid-19 continúan los mismos procedimientos habituales. La única novedad es que durante la velación se estableció un rango de entre 5 y 15 personas, para evitar aglomeraciones.

Son tiempos muy difíciles y complicados, de problemas en la resolución de los duelos de las personas que pierden sus seres.



“Sabemos que la gente no se alcanzó a despedir de sus seres y que solo les entregan el certificado de defunción. Es doloroso. Sin embargo, no podemos más que permitirle a algún familiar que vaya en otro carro detrás de la carroza hasta los hornos crematorios, nada de ver y sentir, que es lo normal”, lamentó Arango, agregando que con la ausencia de rituales fúnebres es más difícil decir adiós. Un duelo interrumpido que, más adelante, tendrá consecuencias en la sociedad.



