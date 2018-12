El último adiós a los tres jóvenes asesinados en la comuna 13

Dos de los tres ataúdes estaban cobijados con banderas de Atlético Nacional. El tercero estaba cubierto por una sensación de tristeza mezclada con la tranquilidad de haber encontrado los cuerpos de los tres jóvenes que por 73 días estuvieron desaparecidos, pero nunca en el olvido.



“El hombre no es quien para disponer de la vida del otro. Las decisiones de unos pocos traen dolor a muchos”, a lo lejos se escuchaban las palabras del arzobispo auxiliar de Medellín, quien desde el altar de la Catedral Metropolitana se dirigía, más que a tres familias, a toda una ciudad cansada de despedir a sus jóvenes antes de tiempo.

A la misa de despedida de Santiago Urrego, Andrés Felipe Vélez y Jaime Manco, los tres jóvenes que fueron encontrados sin vida el pasado 30 de noviembre en una fosa ubicada en límites de Altavista y la comuna 13, acudieron decenas de familiares y amigos que padecieron la incertidumbre por no conocer su paradero durante más de dos meses.

Los cuerpos fueron encontrados 18 días después de anunciar la recompensa de 50 millones. Foto: Esneyder Gutiérrez - EL TIEMPO

El alcalde Federico Gutiérrez acudió con su secretario privado Manuel Villa, el de Seguridad, Andrés Tobón, y el de Juventud, Alejandro de Bedout. La cita empezó conforme lo previsto, a las 11 de la mañana. Los tres ataúdes, secundados por las familias que vestían camisetas blancas estampadas con los rostros de las víctimas, caminaron hasta el frente del altar.



Acongojado, el sacerdote dio inicio a la misa en la que estaban las peticiones de todos los padres y madres de jóvenes de la ciudad que sienten el temor que genera una guerra que todos llamaron “absurda”.



“Al salmo respondemos todos: que en nuestros días florezcan la paz y la justicia”, decía el secretario de Juventud. Al unísono respondía la audiencia: “Que en nuestros días florezcan la paz y la justicia...”



Al frente del alcalde Gutiérrez estaba ubicado un amigo de Jaime Manco. En su espalda resaltaba la cara de su amigo haciendo una mueca que lo mostraba alegre. Por segundos, el mandatario miraba ese rostro que parecía estar allí para recordarle la necesidad de paz que anhela la mayoría de la ciudad.

El alcalde Federico Gutiérrez dio un discurso al final de la misa. Foto: Esneyder Gutiérrez - EL TIEMPO

“Al salmo respondemos todos…” Durante el tiempo en que estuvieron desaparecidos los jóvenes, las familias solo pedían poder encontrarlos, aunque dudaban que estuvieran con vida. “La sensación es muy dura, pero le doy gracias a Dios que los pudimos encontrar y les vamos a dar cristiana sepultura”, expresó Wilson Rúa, padrastro de Andrés Felipe, antes de que las lágrimas lo obligaran a tomar una pausa.



El 12 de noviembre, cuando los tres jóvenes cumplieron 55 días desaparecidos, la alcaldía ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quien brindara información sobre su paradero. Para James Zuluaga, líder social de la comuna 13, esta decisión fue tardía. “Estamos bastante tristes porque cada ocho días estamos sepultando jóvenes inocentes. Esta imagen se nos está volviendo recurrente”, agregó.



“La paz os dejo mi paz les doy”, exclamó el arzobispo auxiliar segundos antes de que un tumulto se apoderara de los féretros. Amigos se acercaron en ese momento a llorar y hablar por última vez con Santiago, Andrés Felipe y Jaime. Esta vez sus palabras no tendrían respuestas.



Bryan Arley García, amigo de Jaime Andrés desde niño, comentó que en medio de la incertidumbre de su desaparición no perdió la esperanza de que estuviera con vida, pero aseguró que es un alivio por lo menos saber dónde está: “Pa’ uno es muy duro este momento -tomó aire y continuó- Él era un parcero muy fiel, muy leal, lo vamos a extrañar mucho”.

Al hablar sobre la situación de orden público de su comuna fue enfático en decir que no es cosa de hoy el sentirse inseguro “en esa guerra en la que uno no puede andar tranquilo por ninguna parte”.



Sonaron las campanas que acompañaron la liturgia. Acto seguido el mandatario municipal inició su discurso. “Despedirlos es de las cosas más dolorosas que he tenido que vivir como alcalde”, dijo. Sus palabras se extendieron unos 10 minutos, allí pidió la ayuda a la ciudadanía en la lucha contra las estructuras criminales que operan en todo el territorio, y en especial en la comuna 13 (San Javier).



El arzobispo auxiliar, vestido con una túnica morada, dejó su lugar en el púlpito y se dirigió hacia los ataúdes que aún continuaban rodeados de familiares y amigos que recibieron junto a ellos las goteras de agua bendita que en compañía del sahumerio se apoderaron de la escena.

“Que el señor les abra la puerta a Santiago, Andrés Felipe y Jaime. Podéis ir en paz”.

Al salir de la iglesia tres carros fúnebres esperaban los ataúdes al frente de la emblemática plaza de Bolívar. “Uno nunca está preparada para esto. De hecho, uno siempre espera que ellos lo entierren a uno, pero bueno...”, concluyó Claudia Correa, madre de Andrés Felipe.



Luego de un último recorrido por las calles de la comuna 13 y de Belén Las Violetas los tres jóvenes fueron enterrados en el cementerio Campos de Paz.



