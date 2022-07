Medellín está de luto tras la muerte de Darío Gómez, leyenda de la música popular, ídolo paisa e inspiración para las nuevas generaciones del género.



Su contribución a la cultura del interior del país fue mucha durante su larga trayectoria musical y por eso se preparan dos días de homenaje para despedir al 'Rey del Despecho' en Medellín.



(Más información: Murió Darío Gómez, el 'rey del despecho', en Medellín)

El Hospital Las Américas confirmó sobre las 7:31 de la noche de este 26 de julio el fallecimiento de Darío Gómez. Posteriormente, sobre las 2 de la mañana de este miércoles 27, el cuerpo del aclamado artista llegó hasta la sede de Medicina Legal en Medellín, y ha permanecido allí en un laboratorio.



Se espera que sobre las 9:30 a. m. el cuerpo del 'Rey del Despecho' sea trasladado hasta el coliseo Iván de Bedout, donde estará durante dos días en cámara ardiente y recibirá la visita de miles de sus seguidores de Medellín y el resto del país.



(Lea también: Murió Darío Gómez: este es el legado eterno que deja 'El Rey del Despecho')



Cabe resaltar que el sitio donde se realice la cámara ardiente puede cambiar y pasar a un escenario más grande, lo cual aún está por confirmarse.



Tras los días de velación, el viernes sería el último adios al maestro Darío Gómez en el cementerio Jardines de Paz, el cual será en la intimidad de su familia y sus seres más cercanos.



(Le recomendamos leer: Darío Gómez y el día en que accidentalmente mató a su papá: 'Se fue el tiro')

Decenas de seguidores de Darío Gómez han llegado durante todo el día a Medicina Legal en homenaje a su ídolo. Foto: Jaiver Nieto / CEET

Darío Gómez: una visita a la mansión del 'Rey del despecho'



Han pasado más de cinco horas en la finca del Rey del Despecho y todavía no se oye música ni destapan botellas de trago. La casa está metida en una montaña en San Jerónimo, Antioquia, el pueblo en el que nació Darío Gómez y la canción que lo sacó de pobre y lo volvió famoso.



Se llama La Mansión del Rey y ha sido su lugar favorito desde que la construyó con su esposa hace 13 años. Pero hoy en la entrada cuelga un letrero que dice "se vende". El rey está reduciendo su reino.



Pensaba que acercarme a la vida de Darío Gómez, el Rey del Despecho, demandaría de mí sendas noches de trago y rockola, un asunto que en realidad no me desagradaba, pero no dejaba de parecerme un poco aburrido presenciar en plan de trabajo inminentes y nostálgicas borracheras llenas de recuerdos de malos amores y de "viejos" que ya no están en este mundo.



(Le puede interesar: Darío Gómez: la trágica muerte de su hija que inspiró la canción ‘Daniela’)

Dario Gómez. Foto: EFE

Pero me preparé para desgarrarme el alma convencida de que solo así podría conocer al hombre detrás de estas canciones que tararean colombianos de todos los acentos en todas las tiendas de vereda, barrio, pueblo, ciudad, bares, burdeles, balnearios, discotecas, kioscos, buses y busetas de este país.



Adecué un lugar para oír juiciosamente su música. Saqué frases de las letras de algunas canciones y conté las veces que se repetían las palabras traición (15), abandono (10), desdicha (5), desesperación (18), pena (12), engaño (22), dolor (25) y sufrimiento (19).



Noté cómo en estas composiciones a la mujer le va muy mal, y a los hombres peor, porque siempre posan de víctimas, y eso ya se vuelve sospechoso. Descubrí que si los hombres se identifican con estas canciones su capacidad de enamoramiento es realmente sorprendente. Dañina, pero sorprendente. Pensaba entonces que así sería el machismo del Rey e imaginaba que seguramente en sus maneras expresaría su lado "guache".



Siga leyendo esta historia aquí: Darío Gómez: una visita a la mansión del 'Rey del despecho'. Crónica

