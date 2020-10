Director del Dapard fue suspendido por incumplir derecho de petición

Por violar un derecho de petición cuando se desempeñaba como subdirector de gestión del riesgo de desastres del Dagrd, Jaime Enrique Gómez Zapata fue sancionado por la Personería de Medellín, a través del área de Averiguaciones Disciplinarias, con un mes de suspensión en el ejercicio de su cargo.

Gómez Zapata se desempeña hoy en día como director del Dapard, entidad encargada de la gestión del riesgo del departamento de Antioquia.



El caso se remonta al año 2017, cuando un ciudadano interpuso un derecho de petición al Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), solicitando información oficial respecto al posible estado de vulnerabilidad de un edificio el barrio Calasanz de Medellín.



Esto con base en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, que reza “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”.



No obstante, el ciudadano no recibió una pronta resolución. De hecho, pese a que el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 indica que “toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”, la respuesta solo fue entregada 14 meses después de recibida la solicitud, "lo que se constituye en una violación a este derecho fundamental", señaló la Personería en un comunicado.

"La segunda temporada de lluvia se está encontrando con un suelo que ya está saturado de agua": @KIKE1978, Director del @DapardAntioquia en #UNIDOSPorAntioquia.📻 https://t.co/NMUzhpwG9t pic.twitter.com/0c8Sf4IgPM — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) October 6, 2020

El sancionado afirmó que fue notificado de la decisión el martes y que tiene tres días para presentar la apelación a esta decisión.



“Somos muy respetuosos de la institucionalidad y acataremos cualquier decisión que se tome por parte de la Personería”, dijo Gómez.

Pero, ¿por qué puede ser sancionado?

Aunque la sanción a Gómez Zapata se da en un momento en el que ya no desempeña el cargo en el que estaba en 2017, cuando habría cometido el hecho, sí puede ser sancionado con la separación de su puesto porque está en una entidad similar.



Según lo ordenado en el inciso final del artículo 45 de la Ley 734 de 2002, “si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien corresponda, para que proceda a hacerla efectiva”.

Recordado por ser el héroe de Space

Jaime Enrique Gómez es recordado en la ciudad porque 34 horas antes del colapso del edificio Space, ordenó de inmediato la evacuación de las 22 familias que habitaban, pese a que la constructora decía que no había peligro.



Gómez se desempeñaba en ese momento como director encargado, debido que su jefe estaba en vacaciones.



Varios medios de comunicación registraron su historia.



Así lo hizo EL TIEMPO: El héroe que les salvó la vida a 22 familias del edificio Space

Un día como hoy hace 7 años nuestro director @KIKE1978 daba la orden de evacuación del edificio Space en Medellín. Acción que salvó cientos de vidas. Esa es la importancia de la gestión del riesgo, no es solo atención de desastres es reducción del riesgo y protección de la vida💪🏼 pic.twitter.com/AkAx2pSYMQ — Dapard Antioquia (@DapardAntioquia) October 12, 2020

MEDELLÍN