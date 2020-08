La rumba que le costó puesto a funcionaria de la Alcaldía de Medellín

Este fin de semana, las autoridades reportaron varias infracciones a la ‘Cuarentena por la Vida’, que se decretó entre este sábado 15 y lunes 17 de agosto en los 125 municipios del departamento de Antioquia.

Una de las infracciones más graves ocurrió en el municipio de Segovia, subregión del nordeste de Antioquia, en donde la Policía sorprendió a 45 personas realizando una fiesta en la reserva ecológica Los Popales, ubicada en la vereda Campo Alegre de ese municipio.



Durante la intervención policial, según informó esa institución, las personas estaban consumiendo bebidas alcohólicas en medio de una zona de camping improvisada.



Aunque muchos lograron escaparse de los uniformados, en total fueron impartidas 19 órdenes de comparendo, con una multa de 936.000 pesos cada una. Un detalle que llamó la atención, fue que dentro de los detenidos había por lo menos 15 menores de edad.



“La Policía Nacional hace un llamado extensivo a la comunidad antioqueña, a que se quede en casa, ya que el número de contagiados va en aumento y debemos velar y cuidar el bienestar de nuestras familias”, expresó la Policía en un comunicado, en donde rechazó lo ocurrido.

Funcionaria de fiesta

Otro hecho que generó indignación fue la publicación de un video en donde la subsecretaria de Defensa y Protección de lo público Clara Elizabeth Ramírez Castañeda, fue captada durante una fiesta en el municipio de Bello, en una clara infracción a las medidas de distanciamiento social impuestas por las autoridades.

¿Será que el alcalde @QuinteroCalle le va a cortar la luz y el agua a Elizabeth Ramírez, subsecretaria de defensa y protección de lo público, por la fiesta de este fin de semana? pic.twitter.com/gNnCgjBTtH — Johana Fuentes M.🌈 (@JohaFuentes) August 17, 2020

Será que a la “reunión íntima” de anoche de una subsecretaria si le cortaron la luz y el agua como había dicho @QuinteroCalle ? pic.twitter.com/Lubew5TgD6 — ℂ𝕝𝕒𝕣𝕒 𝔾𝕚𝕣𝕒𝕝𝕕𝕠 (@claragiraldo) August 17, 2020

Ramírez Castañeda, quien según aparece en su hoja de vida fue vinculada al Municipio de Medellín desde el pasado 10 de enero de 2020, habría participado de la celebración hasta altas horas de la noche, en compañía de decenas de sus familiares.

​

“Quiero expresar que cometí un error muy grande al no haber obedecido las medidas de bioseguridad. Los funcionarios públicos estamos llamados a dar ejemplo y este sin duda no lo fue. Quiero pedirle a la ciudadanía mis más sinceras y profundas disculpas, a mi equipo de trabajo y al señor alcalde”, expresó Ramírez Castañeda, en un video en donde informó que presentó su carta de renuncia ante el alcalde de Medellín Daniel Quintero.



Sobre este último suceso, la administración municipal no se ha pronunciado.



Hasta la noche del pasado domingo 16 de agosto, el departamento registrada 62.232 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 11.106 eran activos y 49.917 eran personas recuperadas.



La subregión que concentra el mayor número de casos continúa siendo el valle de Aburrá, con el 79,2 por ciento, seguido por Urabá, con el 9 por ciento, y el Oriente con 3,5 por ciento.



Por su parte, el nivel de ocupación de camas de cuidados intensivos se ubicó en un 80 por ciento.



MEDELLÍN

