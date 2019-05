Frustran motín e intento de fuga en estación de Policía de Medellín

Un enfrentamiento en el interior de la estación de Policía La Candelaria, centro de Medellín, desencadenó un intento de fuga que fue frustrado por los uniformados, quienes se percataron de la situación.



El hecho se presentó en la madrugada de este martes 28 de mayo, sobre las 5 de la mañana, cuando las autoridades reportaron un motín en el que dos personas privadas de la libertad resultaron heridas.

Así lo confirmó el brigadier general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quien explicó que algunos internos aprovecharon el caos para intentar fugarse.



"Lo hicieron retirando una reja en los calabozos que conecta con vía pública. Por fortuna hubo una reacción oportuna por parte de los uniformados quienes evitaron que esto se llevara a cabo esta fuga", aseguró el uniformado, quien explicó que aunque el área fue acordonada en un principio, ya reportan una actividad normal.



Los dos lesionados, aseguró el general Camacho, ya están siendo atendidos por personal en centros médicos quienes dieron parte de tranquilidad sobre el estado de salud de estas personas.

Tenemos en el área metropolitana más de 1.670 personas entre sindicados y condenados en lugares que no cuentan con las condiciones sanitarias ni logísticas para tenerlas allí FACEBOOK

TWITTER

El comandante de Policía aseguró que el alto grado de hacinamiento de esta estación ocasiona que se realicen este tipo de altercados e intentos de fuga, pues actualmente tienen cerca de 380 personas entre sindicados y condenados en un espacio con capacidad para 75.



No es el único. Contó el uniformado que en el área metropolitana hay más de 1.670 personas entre sindicados y condenados en 21 estaciones de Policía, que son lugares que no cuentan con las condiciones sanitarias ni logísticas para tenerlas allí.



"Estas salas de paso están hechas para que una estadía transitoria mientras se hace el proceso de judicialización o se deja en libertad a las personas", precisó el general.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su preocupación por el hacinamiento en estaciones de Policía, que en el caso de La Candelaria supera el 600 por ciento.



"Nos preocupa la situación pero la operatividad no puede parar. La corte ya emitió una sentencia en la que el Inpec debería recibir más de 400 presos y no lo han hecho, entonces están violando una orden", indicó el mandatario.



Además del problema de hacinamiento y violación de los derechos humanos de la población privada de la libertad, el alcalde aseguró que esta situación ocasiona una inoperatividad y desgaste en la fuerza pública.



"Tenemos 240 policías que deberían estar en la calle cuidando a la gente, pero en lugar de eso están en las estaciones vigilando que estas personas no se vuelen, Por eso reiteramos el llamado para que se hagan los traslados a las cárceles a nivel regional o en el país para aliviar la crisis carcelaria", puntualizó el alcalde..

Tenemos 240 policías que deberían estar en la calle cuidando a la gente, pero en lugar de eso están en las estaciones vigilando que estas personas no se vuelen FACEBOOK

TWITTER

Entre tanto, Jorge Carmona, defensor de los Derechos Humanos de la población privada de la libertad en el departamento de Antioquia y presidente de la Veeduría ciudadana al sistema penitenciario y carcelario en Colombia, aseguró que las personas en estas salas de paso están en estado de hacinamiento y tortura.



"Se habla de tortura cuando el hacinamiento supera el 400 por ciento en un sitio que no cuenta ni con la infraestructura necesaria, ni con la capacidad de atención y vigilancia por parte del personal de guardia y custodia, ni con las condiciones mínimas de salubridad y alimentación, entre otras falencias más que ya cumplieron 7 años sin soluciones reales", expresó Carmona.



Por eso, reiteró el llamado para que se disponga de un espacio, "de manera inmediata", para que la población privada de la libertad sea trasladada a un lugar con dignidad como lo establece el Artículo 17 de la Ley 65 la cual fue modificada por la Ley 1709 de 2014 en donde ordena la responsabilidad de los alcaldes municipales con las personas privadas de la libertad en calidad de indiciado y/o sindicados.



MEDELLÍN