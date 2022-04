Durante una rueda de prensa en Medellín, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, aseguró que era Freddy Rincón quien conducía el vehículo que se accidentó durante la madrugada de este lunes en Cali, y en el cual el exfutbolista terminó con heridas que lo llevaron a la muerte en la noche del miércoles.

"El vehículo en el que se transportaba Freddy Rincón era conducido por él -dijo el Fiscal-. A esta conclusión se llegó soportada por los expertos forenses, los estudios técnicos y corroborada por los testigos que se encontraban dentro del vehículo y las cámaras en la zona".



La investigación sigue con muchas preguntas alrededor, pues en varias tomas de la madrugada del accidente se observa cómo un par de personas abandonan el vehículo y se van en un taxi tras el accidente.



Hasta este momento no se había podido determinar si Rincón, de 55 años, iba conduciendo o no la camioneta Ford que terminó estrellada contra un bus del MIO en la calle 5.ª con carrera 34, en el sur de la capital del Valle.



No obstante, aún se duda sobre este hecho, pues el mayor impacto lo sufrió el asiento del copiloto.

Lo que se sabe de esa noche de domingo, es que el exjugador terminó en ese bar, con otras siete personas, luego de salir de la casa de Hárold Saa, hacia las 11:30 p. m.



Las autoridades verifican si en el local hay cámaras de seguridad para establecer quiénes subieron a la Ford, modelo 2015, y se desplazaron a un restaurante, calles adelante.



Lo que ya está confirmado es que Lorena Cortés, la mujer de 40 años que iba en la camioneta, es la testigo clave de lo ocurrido.

Ella salió de la casa de Saa con Rincón y fue grabada suplicándole a un hombre que no se abalanzara contra un ciudadano que estaba grabando la escena del accidente.

NACIÓN