Los ojos del país están puestos sobre el proyecto de ingeniería más importante de los últimos año: Hidroituango. Este 30 de noviembre se culmina el plazo que tiene EPM para cumplir con el compromiso de energía en firme con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



Ingenieros de la empresa que están a cargo del proyecto avanzan en una carrera contrarreloj para conectar la segunda unidad de generación al Sistema de Potencia Nacional y lograr, de esta manera, que XM certifique certifique su funcionamiento.

Aunque para el inicio de la operación comercial todavía está pendiente la evacuación de las comunidades aguas abajo del proyecto, ordenada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; este procedimiento que se adelanta en la obra ayudaría a que no se haga efectiva la garantía por 207 millones de dólares, según indicó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



En medio de ese panorama y de la incertidumbre y poca claridad sobre el proceso de evacuación, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hizo una dura advertencia sobre la entrada en operación de las dos primeras unidades de la central.

Sincronización de primera unidad de generación de energía. Foto: EPM

"Estamos muy pendientes de la puesta en funcionamiento de Hidroitungo para el 30 de noviembre. En caso de que no ocurra ustedes entenderán que habrá posibles responsabilidades penales y fiscales", señaló Barbosa este lunes, 28 de noviembre.



El fiscal argumentó que la Fiscalía está 'encima' de este proyecto por tratarse de un asunto de prioridad nacional.



"Estamos verificando cuáles son las posibles responsabilidades penales en caso de que no opere el funcionamiento de Hidroituango. Todo eso es parte de las discusiones internas que se van a tener y que por supuesto están dirigidas por los fiscales delegados ante la Corte que están encargados de esta investigación", añadió.



El funcionario también recordó que hace más de un mes se adelantaron imputaciones sobre diferentes hechos que para la Fiscalía son constitutivos de delitos, en torno a Hidroituango, y que hay un equipo especial que se encarga de la investigación.

Una de las preocupaciones del proyecto es el estado del vertedero, que no está hecho para el paso continuo de agua. Foto: Grupo EPM

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, fue enfático en señalar que Hidroituango no entrará en operación comercial antes del 30 de noviembre.



"No se van a hacer las pruebas que se han definido que pueden tener algún riesgo, ni mucho menos la entrada en operación sin que antes le comuniquemos a las comunidades con anterioridad", dijo el mandatario sobre las evacuaciones aguas abajo de Hidroituango.



Este proceso se tiene que dar antes del inicio de turbinas y de la prueba de "sincronización con rechazo de carga a máxima potencia" que es la más exigente.



"Reitero la solicitud de que EPM tenga unos días adicionales, en caso de ser necesario, se le otorgue por parte de la Creg, que no será por más de 1, 2 o 3 semanas, para que se adelanten las evacuaciones", agregó Gaviria.



Además, al mandatario destacó el avance positivo de las pruebas que se han realizado en los últimos días.



MEDELLÍN

