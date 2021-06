Fotografía colombiana gana premio de periodismo Rey de España

La imagen ganadora este año del Premio Internacional de Periodismo Rey de España, en la categoría de Fotografía, "muestra la emoción por la muerte de un ser querido, pero es algo más, es una denuncia de la 'impunidad' de los crímenes en Colombia", dijo este martes a la agencia Efe su autor, Carlos Velásquez.



"El último abrazo" es una escena de "impacto", un muchacho agarrado al cuerpo cubierto de su hermano, encontrado apuñalado en una cantera del barrio de La Gabriela, en Bello, cerca de Medellín, publicada en el periódico Q'hubo el 25 de julio de 2020.



Velásquez, iba a cubrir la información de un incendio, pero le avisaron de que apareció un cadáver en la zona y se fue allá; al parecer, fue un crimen "pasional".



"Es una escena que me impactó, este joven abrazando el cuerpo de su hermano, sobre todo con una expresión muy tranquila, no tranquila de que no le importara, como una nostalgia, una expresión muy impactante", recuerda el reportero gráfico.



No tuvo que ver con la violencia de los grupos armados, que son "muchísimos" en esa zona. Sin embargo, también es una víctima de la violencia que se vive en los barrios de la ciudad.



Esta es la foto ganadora del Premio Rey de España en la categoría Fotografía tomada por Carlos Alberto Emilio Velásquez para el diario Q'hubo. Foto: Carlos Alberto Emilio Velásquez cedida a EFE.

"No se sabe quién lo apuñaló, una muestra más de la impunidad de los crímenes en Colombia", de casos en los que no se sabe ni se sabrá quién fue el responsable. Hay muchísimos homicidios sin esclarecer en el país" denuncia Velásquez.



Este premio, que le entregará el Rey Felipe VI, reconoce la función importante de la prensa de contar lo que pasa, la realidad de lo que sucede en las calles.



El jurado valoró la fuerza y la información de la fotografía, que resume el hecho noticioso y el impacto capturado de algo tan desgarrador como la pérdida de un familiar.



AGENCIA EFE