‘Vaca’ para apoyar a fisioterapeuta del Comité Olímpico, víctima de hurto

Mientras visitaba un retiro espiritual en La Ceja (Oriente de Antioquia), el fisioterapeuta Óscar Córdoba encontró todo lo contrario a paz y tranquilidad, ya que fue víctima de los ladrones.



Córdoba contó que estaba con un grupo de personas en el Seminario Mayor de La Ceja Siervos del Espíritu Santo el pasado viernes 3 de septiembre cuando sucedió el robo.

"Éramos más de 300 personas y en el parqueadero había por lo menos 30 carros. Había estado lloviendo y cuando salimos el carro tenía dañados los vidrios y me habían sacado todos los equipos de fisioterapia, los cuales utilizo con deportistas y pacientes particulares. También se llevaron un computador y hasta la ropa sucia que había ahí", contó el fisioterapeuta.



Los elementos hurtados tienen un costo entre 15 y 20 millones de pesos.



Córdoba agregó que a otros dos vehículos a los que no pudieron forzar para abrir las ventanas, fueron dañados en su latonería.



(Le puede interesar: Invierno causa daños en cuatro municipios de Antioquia)



Tras poner la denuncia a las autoridades, le indicaron que esta era una modalidad con la que estaban robando en la zona, pero no le pidieron mayor información de lo sucedido, contó la víctima del robo.

Sin su equipo especializado para poder trabajar, Córdoba publicó en sus redes sociales pidiéndole a sus conocidos en el gremio no comprar equipos de fisioterapia que les estén vendiendo a bajo costo, ya que se podrían tratar de los que le robaron.



"De inmediato amigos, conocidos y deportistas con los que trabajé para los Juegos Olímpicos se solidarizaron con mi situación y tengo entendido que crearon un grupo para donar elementos y hacer una rifa entre las personas que aporten a la vaca", contó el fisioterapeuta.



(Le recomendamos leer: ¿Y qué pasó con los ventiladores de bajo costo fabricados en Medellín?)



Las nadadoras olímpicas Estefanía Álvarez y Mónica Sarai Arango, los clavadistas Sebastián Villa y Sebastián Morales, entre otros, hicieron parte de esta 'vaca' para que Óscar pueda reponer sus equipos.



La vaca se cierra en 12 días y tiene como meta recolectar 15 millones de pesos, de los cuales van en casi 4 millones donados



La rifa entre quienes aporten se realizará el próximo 28 de septiembre y el premios es: un celular Samsung (Edición Juegos Olímpicos Tokio 2020), camisetas de la selección Colombia de Natación, tapabocas, dos gorros de natación y Morral marca Speedo.



"De verdad estoy muy agradecido con todos, los deportistas son personas muy fuertes y esa fuerza se la pasan a uno con gestos como este", puntualizó el fisioterapeuta.



MEDELLÍN