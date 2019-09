Fiscalía investiga denuncia de abuso sexual contra periodista

El Fiscal 236 de Envigado adelanta las investigaciones por la presunta agresión sexual de parte de Juan Esteban Vásquez, un macroeditor digital del diario El Colombiano, en contra de la periodista de ese medio, Vanesa Restrepo.



El medio antioqueño anunció que activaron los protocolos para acompañar a las personas afectadas y que colabora con la Fiscalía, quien ya se encuentra realizando entrevistas para esclarecer los hechos.

La denuncia de la periodista, formulada ante el diario y la Fiscalía desde el 19 de junio, es por acceso carnal o acto sexual abusivo con incapacidad de resistir. Hechos que, según relata, habrían ocurrido el 17 de mayo pasado fuera de las instalaciones del periódico.

"Muchas gracias por contactarme, pero realmente no estoy muy bien como para dar entrevistas. Todo esto, cómo te podrás imaginar, me tiene muy ansiosa y no quiero ser imprudente porque hay un proceso en el medio”, respondió Restrepo al ser preguntada sobre lo sucedido.



Sin embargo, remitió una copia de la denuncia en la que narra los hechos. A las 11 de la noche de ese día, después de una jornada regular de trabajo, ella salió con un grupo de compañeros a tomar licor, entre ellos el macroeditor.



Cuando eran cerca de la una de la madrugada y luego de fumarse un cigarrillo se sintió mareada, con ganas de trasbocar. Entonces, fue al baño. Una vez allí, el hombre le tocó la puerta para decirle que ya todos se habían ido y que solamente quedaban ellos dos. Luego, al contarle que ella no tenía plata para el taxi, él se ofreció para llevarla a un cajero en su carro.

En el camino, de acuerdo con el relato de la periodista, Vásquez se desvió de la ruta del cajero porque, al parecer, había visto una patrulla de la Policía y temía que le quitaran el carro. Después, le dijo que ya estaban muy cerca de su casa y la invitó a dormir allí esa noche, puesto que estaba su novia y se podía quedar en una habitación auxiliar. Ella manifiesta que aceptó porque le tenía confianza.



Luego de quedarse dormida, según la denuncia que reposa en la Fiscalía, él aprovechó la ocasión para desnudarla y tocarle sus partes íntimas con el fin de abusar de ella.

Tras unos momentos de shock, se levantó asustada y empezó a llorar y, en medio del pánico, le pegó puños y patadas a la puerta y le dijo “que si no le abría iba a llamar a la Policía”.

Entonces, Vásquez abrió la puerta y la periodista salió corriendo y llegó a un cajero donde había un vigilante. Allí encontró ayuda.



Restrepo guardó silencio por este hecho. Sin embargo, empezó a sentir pánico e inseguridad en su trabajo y por eso, el 19 de junio, un mes después, decidió denunciar ante las directivas de El Colombiano y, posteriormente, ante la Fiscalía.



Por su parte, Vásquez, le manifestó a EL TIEMPO que se encuentra totalmente tranquilo de sus actuaciones y que esperará a que la Justicia actúe y resuelva “esta situación, que no es cómoda para mí, ni para mi familia”.



Asimismo, aseguró que no ha sido llamado por parte de la Fiscalía. Pero que este lunes fue, de manera voluntaria, para que tuvieran sus datos personales y “para que cuando ellos lo consideren me puedan llamar y yo poder dar mi versión”.



El editor expresó, además, que considera que el manejo de la situación no ha sido la adecuada y que el escándalo mediático dañó su nombre sin antes tener el derecho a la presunción de inocencia.

Es triste ver esta lapidación a la que se han sumado muchas personas. Recibir una condena social, sin mínimo escuchar mi versión... acaba con un derecho fundamental que creo tenemos todos, la presunción de inocencia. — Juan Esteban Vásquez (@juanesvf) September 23, 2019

“Por ahora esperaré a que la Justicia obre y demuestre quién miente en este caso”, dijo. Con respecto a si presentará o no una acción legal por calumnia, injuria o difamación, Vásquez manifestó que espera reunirse con su abogado para tener toda la asesoría.

¿Qué dijo ‘El Colombiano’?

El diario antioqueño El Colombiano, a su vez, emitió un comunicado en el que se pronunció sobre el presunto caso de violencia sexual que involucra a dos de sus colaboradores, una como denunciante y otro como denunciado.



Las directivas del medio de comunicación expresaron que desde que conocieron del caso activaron los protocolos para acompañar a las personas buscando proteger la integridad y los derechos fundamentales que les asisten.



“Reconocemos la gravedad de la situación y continuaremos con las actuaciones oportunas en la medida que se presenten los hechos, siempre velando por el bienestar y la seguridad de nuestros empleados”, agregan en uno de los apartes de la comunicación.



También reiteran el principio, la creación y la promoción de ambientes de trabajo dignos, en igualdad y libres de discriminación, así como la protección del respeto a “nuestras colaboradoras y nuestros colaboradores en su integridad física, moral y emocional”.



“Confiamos en que la Fiscalía, que cuenta con toda nuestra colaboración, siga adelantando con celeridad el proceso correspondiente”, dice finalmente El Colombiano en su declaración.



Isabella Morales Quiceno

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

En Twitter: @isamquiceno