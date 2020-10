'En ningún momento se dio permiso a EPM para realizar exhumaciones'

¿Fue legal o no el proceso de exhumación de cuerpos hecho por EPM en tres cementerios de la zona de influencia de Hidroituango? Dicha discusión lleva poco más de un año y aún no hay una respuesta concreta.



Y es que desde octubre del año pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicitó a EPM toda la documentación que certifique que en estos cementerios (Orobajo, Barbacoas y La Fortuna) se hizo un proceso de búsqueda exhaustivo en la zona de influencia del proyecto para verificar si allí había cuerpos de víctimas de desaparición forzada.

La polémica surgió tras la aprobación de las medidas cautelares por parte de la JEP, que al revisar los restos óseos que estaban en el laboratorio de Osteología de la universidad de Antioquia halló dos que sí tenían dichos signos de muerte violenta. }



Es decir, que en el momento de la exhumación se debió informar a la Fiscalía sobre este hallazgo, pues pasaría de ser un traslado administrativo de restos óseos a un proceso judicial forense. Algo que no pasó.



La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía le respondió un cuestionario a EL TIEMPO sobre este proceso.

Una de las críticas de la JEP a este proceso ha sido la falta de un universo de personas dadas por desaparecidas en esa zona ¿ya la Fiscalía cuenta con ese dato?

La Dirección de Justicia Transicional solicitó a la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia un reporte actualizado sobre estas cifras y se hicieron cruces con las Bases misionales a las cuales tiene acceso la Dirección de Justicia Transicional, reportando un total de 307 cuerpos distribuidos así: Ituango (95), Sabanalarga (11), Santa Fe De Antioquia (3), Buritica (7), Peque (33), Liborina (5), Toledo (4), Olaya (3), San Andrés de Cuerquia (6), Valdivia (72), Yarumal (53) y Briceño (15).La labor de consolidación de cifras de Desaparición Forzada es muy compleja dada la duplicidad de registros de las mismas víctimas directas y a la ausencia de denuncia de este flagelo en la Fiscalía General de la Nación.

¿La comunicación que le envió la Fiscalía a EPM sobre la solicitud para intervenir los cementerios es un aval o permiso para hacerlo?

En ningún momento se dio autorización, permiso o aval a Empresas Públicas de Medellín para realizar diligencias de exhumación en los Cementerios de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá); esto teniendo en cuenta que la competencia para realizar diligencias de exhumaciones radica en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. La comunicación enviada a EPM en el mes de noviembre de 2017 recae únicamente sobre los Traslados Administrativos de personas fallecidas de forma natural que se encontraban inhumadas en los mencionados Cementerios.

¿Cuántas intervenciones de búsqueda de desaparecidos hizo la Fiscalía previamente en estos 3 cementerios ?

En febrero de 2012 se llevaron a cabo varias diligencias de Exhumación en el Cementerio del corregimiento de Orobajo recuperando cinco cuerpos, los cuales ya fueron identificados y debidamente entregados a sus familiares. Estas víctimas corresponden a la denominada Masacre de Orobajo, ocurrida el 12 de julio de 1998.



En el cementerio de Barbacoas se realizaron diligencias de exhumación en el mes de abril del año 2015, se recuperaron seis cuerpos de los cuales, cinco se encuentran en el laboratorio de Identificación Humana y uno fue debidamente entregado a sus Familiares.



En el cementerio de La Fortuna no se realizaron diligencias de exhumación por parte del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación.

¿Cuántas intervenciones hizo la Fiscalía en toda la zona del proyecto Hidroituango?

El Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación, ha realizado 204 diligencias de exhumación en la zona de injerencia de Hidroituango. De estos cuerpos, se han entregado dignamente a sus familiares 120. Igualmente, se han realizado 26 diligencias de prospección en esta misma zona.

¿La Fiscalía fue informada sobre al menos dos restos que fueron hallados en estos cementerios con presuntas señales de muerte violenta? de ser así ¿por qué no se detuvo el proceso de exhumación?

Iniciando el año 2018, la antropóloga encargada por EPM de realizar los traslados administrativos de las personas fallecidas en condición de muerte natural que se encontraban inhumadas en los cementerios de Orobajo, Barbacoas y La Fortuna, asistió al Despacho del Fiscal 221 GRUBE, a quien en forma verbal manifestó que en el cementerio del corregimiento de Barbacoas, Jurisdicción del Municipio de Peque (Antioquia), se encontraba un cuerpo que al parecer había fallecido de forma violenta, por lo tanto y por estrictas indicaciones del Fiscal, esta no realizó ningún procedimiento o excavación al respecto, colocando el hecho de presente a la Fiscalía mediante un Oficio con fecha de enero 24 de 2018, procediendo como se había señalado en diversas ocasiones, es decir, lo que debían hacer ante un cuerpo en Condición de No Identificado o donde existiera duda relacionada con su deceso.



Inmediatamente, el Despacho 221 GRUBE procedió de conformidad y envió a la zona un equipo de criminalística forense el cual realizó la respectiva diligencia de exhumación. El cuerpo recuperado actualmente se encuentra en el Centro de Identificación Humana del Cuerpo Técnico de Investigación del (CTI) Medellín, Antioquia.



Es de anotar que los Fiscales del GRUBE en todo caso le advirtieron a EPM, desde el inicio de los traslados administrativos, que "si en los cementerios a intervenir, existen cuerpos en condición de no identificados (C.N.I.), estos no pueden ser intervenidos.



Por ello, y de existir estos cuerpos, se requeriría realizar un inventario y registro de cada uno de ellos para tomar decisiones de fondo sobre estos casos”. EPM solo informó este caso a la Fiscalía y no remitió ningún Informe relacionado con el hallazgo de cuerpos en condición de no identificados (CNI) o de cuerpos con signos de muerte violenta.

El hallar cuerpos con signos de muerte violenta en estos cementerios ya intervenidos ¿indica que pudo haber fallas o errores en las intervenciones hechas anteriormente?

El Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas de la Dirección de Justicia Transicional intervino todos los lugares donde se realizaron las diligencias de exhumaciones y/o prospecciones, teniendo en cuenta la información total que los moradores de los corregimientos de Barbacoas y Orobajo suministraron a la labor investigativa desarrolladas por el Despacho Fiscal a cargo. EPM no remitió a la Fiscalía General de la Nación ningún Informe relacionado con el hallazgo de cuerpos en condición de no identificados (CNI) o de cuerpos con signos de muerte violenta.

