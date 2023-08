El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró responsable, en primera instancia, a la Fiscalía General de la Nación por el daño antijurídico provocado por la privación injusta de la libertad del difunto empresario Guillermo Gaviria Echeverri —padre del gobernador Aníbal Gaviria— y Juan Esteban Álvarez Bermúdez, entre 2012 y 2013.



Según la sentencia a la que accedió EL TIEMPO, el alto tribunal aceptó parcialmente a las pretensiones de la esposa y cuatros hijos (entre los cuales no está el mandatario departamental) de Gaviria Echeverri; el propio Álvarez, su esposa y sus dos hijos; así como la Agropecuaria Grupo Veinte S.A., a través de su apoderado.

Los hechos se remontan a 2012 cuando la Fiscalía 51 especializada de Medellín ordenó, en dos ocasiones, la detención preventiva domiciliaria contra Gaviria y Álvarez por el delito de concierto para delinquir.



La investigación criminal estuvo relacionada con una supuesta financiación de grupos paramilitares en el Urabá antioqueño, por parte de la firma Grupo Veinte S.A. —propiedad de Gaviria y gerenciada por Álvarez— a través de la comercializadora Unibán.



Las actuaciones judiciales tiene su origen en 2010 cuando Gaviria se puso a disposición de la Fiscalía para rendir su versión, tras unos señalamientos que hicieron en su contra los exparamilitares alias Pedro Bonito y 'El Alemán' en el marco de Justicia y Paz.

Los empresarios estuvieron privados de la libertad por un periodo no continuo de 85 días, entre el 11 de abril y el 10 de mayo de 2012, y el 30 de noviembre de 2012 y el 24 de enero de 2013. Las dos detenciones fueron apeladas en segunda instancia y los fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Medellín revocaron las medidas en las dos ocasiones.



El proceso, sin embargo, siguió su curso y en junio de 2013 la Fiscalía formuló acusación contra los dos hombres por el delito de concierto para delinquir. La determinación nuevamente fue apelada y en septiembre de ese año un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Medellín revocó la acusación y profirió la preclusión del caso.



Las actuaciones de la Fiscalía llevó a la familia de los dos implicados y a la empresa Grupo Veinte S.A. a adelantar una acción de reparación directa por el daño causado. Tras un largo proceso que inició en 2016, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Fiscalía a pagar por los perjuicios hereditarios, morales y daño emergente más de 788 millones de pesos.



De igual manera, como medida de justicia restaurativa, el Tribunal ordenó al ente acusador reconocer en un acto público —con amplia publicidad— la falencia en la que incurrió y que generó la injusta privación de Gaviria y Echeverri. También deberá pedir disculpas públicas "a través de la cuales se honre la memoria del primero y se rectifique el buen nombre del que ha gozado el segundo". La disculpas deberán ser publicadas en dos periódicos de amplia circulación nacional.

Primero injusticia que duele y mata. Ahora la justicia que reivindica y reconforta. pic.twitter.com/U2OMlXUprS — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) August 16, 2023

Para el Tribunal, en el desarrollo de la investigación penal contra Gaviria y Echeverri se presentaron múltiples defectos que se hicieron evidentes en, al menos, tres decisiones estructurales dentro de la instrucción penal en primera instancia.



Según la sentencia, nunca se demostró que los investigados conocieran la relación entre las Convivir y los grupos al margen de la ley, tampoco se demostró que no fueron extorsionados, ni que quieran evadir la justicia. No tenían antecedentes penales y "más relevante aún, que no hubo una objetiva, conjunta e imparcial investigación integral y, por ende, valoración de la prueba".



A través de su cuenta de redes sociales, el gobernador Gaviria compartió un comunicado conjunto de las dos familias en el que manifestaron que el fallo "es muy importante y valioso, pues ha dejado en evidencia lo injusto y desproporcionado de las decisiones judiciales de privación de la libertad" que empañaron el nombre de Gaviria y afectó a Álvarez.



"Ojalá esto sirva de ejemplo para que la Fiscalía no siga incurriendo en este tipo de acciones que afectan los derechos humanos", puntualizaron las familias.



