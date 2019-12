Filarmónica de Medellín incluye músicos en situación de discapacidad

Emocionado, altamente conmovido, el público ovacionó a los más de 40 músicos que, durante una hora, dieron ejemplo de profesionalismo, unión e inclusión.

Después de interpretar el primer movimiento de la Sinfonía de los Juguetes, entre otras melodías, los asistentes preguntaron si otro concierto así volvería a verse en la ciudad.



No era un evento cualquiera: 28 de los músicos, que tocaron como profesionales, presentan condiciones neurodiversas como síndrome de down, autismo o invidencia.



Uno de ellos es Juan Guillermo; joven de naturaleza extrovertida y de habla fácil, que contó que una emoción inefable, que lo desborda, se apodera de él cada vez que se acerca al escenario.



En el último ensayo, un día antes del concierto, reveló sus sentimientos: “Antes de salir se siente una cosa súper extraña, no hay cómo definir esa sensación. El cuerpo se me pone tieso, es una alegría inmensa”.

La idea es promover la inclusión de las personas con discapacidad en la música orquestal. Foto: Cortesía Yohan López

Su vida musical, que lo ha ayudado a superar sus dificultades cognitivas, comenzó cuando su padre le regaló un piano. Ahora interpreta la armónica y el xilófono.



El concierto, celebrado el pasado 13 de noviembre, hace parte del programa ‘Soy Músico’, que busca incluir, por medio del arte musical, a personas con condiciones neurodiversas. Este es el tercer año que la Orquesta Filarmónica de Medellín lo desarrolla.



Juanita Eslava, coordinadora pedagógica del programa, contó que todo nació por una necesidad de incluir socialmente a diferentes actores. Entonces pensaron en cómo acercar a personas con discapacidad.



Eslava explicó que con cada una de ellas se hace un trabajo individual. Varios músico-terapeutas se encargaron de guiar, durante varios meses, a los jóvenes que finalmente hicieron parte del exitoso concierto. “El lenguaje artístico, el arte en general, no debe tener fronteras. El mensaje que queremos enviarle a la ciudad es que ellos también son músicos”, advirtió la profesional.



Los jóvenes que hacen parte del proyecto ya han tenido un vínculo anterior con la música. Sin embargo, en la orquesta se les da la posibilidad de ser parte de un equipo, conformar el engranaje de algo mucho más grande y sublime como la Orquesta Filarmónica de Medellín.

“Todos somos personas con cerebros diferentes. Ellos tienen otras sensibilidades, otras capacidades que aquí explotan a través de la música. Más que el público los conozca, se trata de que la ciudad pueda aprenderde ellos”, opinó Eslava.



Un día antes del concierto, Juan Pablo Valencia, director de la Filarmed, explicó a los 28 jóvenes, con batuta en mano, los pasos que habrían de seguir en el concierto.



Las personas con discapacidades fueron divididas en varios grupos, cada uno de ellos comandado por un músico-terapeuta. Con energía y voz recia, templada, el director guió a los músicos y les advirtió sobre la importancia de la concentración durante el evento.

“Vamos bien, muy bien”, repetía el director cada tanto. Los muchachos, atentos, miraban a sus guías para dar con las notas de la Sinfonía de los Juguetes, de Leopold Mozart.



El proceso de aprendizaje con los miembros del programa va desde la enseñanza de cómo leer partituras hasta la correcta interpretación de los instrumentos.

Natalia Gómez, quien es invidente y también hace parte del programa ‘Soy Músico’, expresó, afablemente, que el estar con la Filarmónica y compartir con músicos profesionales la ha llenado de tranquilidad.



Está enamorada, dijo, de la melódica y el violín: “Estoy enamorada de la Filarmónica, fue un amor de inmediato. La música me da alegría, felicidad, emoción”.



Eslava precisó que los 28 participantes del concierto hacen parte de cuatro instituciones: la Corporación Casa Taller Artesas, el Comité de Rehabilitación, la Corporación Artística Azul Ilusión y Comfama. En ellas reciben formación musical.



Pero, según la coordinadora, en la Filarmónica se enfrentan a un desafío mucho mayor: la música orquestal. Para que todo saliera bien, tuvieron que pasar muchas horas de ensayo, de preparación.

“El repertorio del concierto fue escogido especialmente para ellos. Se seleccionaron obras como la banda sonora de Piratas de Caribe o Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez. La idea era que no fuera demasiado complicado pero que también les creara un reto”, anotó Eslava.



Ese reto lo asumió con determinación Claudia Rendón, quien vino a Medellín, proveniente de Cali, el año pasado. Allí, en la capital del Cauca, tocaba ritmos colombianos como cumbia, bunde y bambucos.



Una vez en Medellín, entró a la Corporación Artística Azul Ilusión y fue ahí donde se encontró con la Filarmónica de Medellín. En el concierto tocó la flauta dulce, su instrumento favorito.



“Es una oportunidad muy chévere, muy emotiva. No me da nervios el público porque cuando tocaba en Cali lo hacía delante de gente”, dijo. La mujer, de 40 años, remató diciendo que la música le brinda una paz espiritual que alimenta su existencia.

Luego del concierto, contó finalmente Eslava, los jóvenes vinculados al programa seguirán su proceso de formación musical.



Pero ahora lo harán desde otra perspectiva: serán compositores. Así, para el próximo concierto del grupo, la Filarmed podrá mostrar un proceso creativo y musical formado por personas con capacidades múltiples y complementarias.



MIGUEL OSORIO MONTOYA

Para EL TIEMPO

Medellín