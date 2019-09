Una expedición por los libros perdidos

Sara Kramer, estadounidense y editora general en New York Review Books (NYRB), estudió literatura inglesa. La suya es una expedición por los libros olvidados o que aún no se traducen. En la 13.ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, que finalizará este domingo 15 de septiembre, Kramer compartió su experiencia como editora, trabajo al que llegó poco después de graduarse de la universidad, como una labor de vacaciones, y que hoy es su vocación.

¿Cuáles son las características de un libro para que se destaque entre los demás libros perdidos? ¿Con qué criterio escogen los que serán publicados?

“Lo primero y más importante es que el libro sea atractivo e interesante por sí solo. Después de eso, consideramos si el libro tendrá una audiencia, no tiene que ser una audiencia enorme, pero una lo suficientemente grande para que la republicación valga la pena. La reputación y la recepción de la crítica juegan un papel importante, por supuesto”.

Encontrar libros perdidos debe ser una tarea difícil, ¿quiénes son sus aliados en esta búsqueda?

“Amo el término 'aliados', porque es muy apropiado. Los lectores de la NYRB, que conocen la serie y que han estado leyendo libros durante años, son críticos. Algunas de nuestras mejores sugerencias han venido de libreros y vendedores de libros. También, una vez se está en la búsqueda de libros 'perdidos', las sugerencias parecen salir de todas partes”.

Ustedes editan e imprimen libros de escritores que llevan quizás 40 años sin saberse de ellos, ¿es más difícil generar interés en un libro antiguo?

“Desearía decir que no es difícil, pero dejar de publicar lo nuevo sí tiene sus desafíos. Dado que los libros son viejos, generalmente, los autores no están vivos y eso, para temas publicitarios, significa perder oportunidades. Vivimos en un mundo fascinado por la novedad y el sensacionalismo. Lo que hacemos es ser intencionalmente un correctivo a todo eso, pero no es fácil”.

¿Qué estrategias han usado para difundir los clásicos?

“La calidad de los libros los ayuda a resaltar sobre el escándalo de lo nuevo. Muchas de nuestras impresiones tienen un diseño visual uniforme, lo que las hace reconocibles al instante. Y si un libro en particular no había tenido mucha publicidad, el hecho de que se asemeje a otro que un lector disfrutó, le da una ventaja. Algunos fanáticos que han estado con nosotros desde los primeros días, los chicos que tenían sus propios blogs de literatura y eran lectores entusiastas, han subido el rango a mejores publicaciones, permitiéndonos obtener la atención de los medios de comunicación, que de otro modo no hubiéramos logrado”

¿Cuál ha sido el mejor descubrimiento hasta ahora?

“Hay muchos, no es fácil escoger. Pero uno de los libros de los que estoy más orgullosa de su republicación es de una obra de jardinería Zen y un pensamiento generalmente radical llamado The One Straw Revolution, de un agricultor japonés llamado Masanobu Fukuoka. El libro estuvo impreso en Japón, pero era un trabajo muy secreto en los Estados Unidos. Yo leí sobre él en un blog de un artista donde se sugería que el método de Fukuoka era aplicable a la vida creativa. Se ha convertido silenciosamente en uno de nuestros best seller, sin mucha publicidad”.

¿Cuál es el libro más peculiar que han publicado?

“Conversaciones con Beethoven, de un novelista poco recordado, Sanford Friedman. Es una recreación ficticia de los libros de conversación de Beethoven, que eran unos cuadernos que su familia y visitantes usaban para comunicarse con él. Como era sordo, pero todavía podía comunicarse verbalmente con ellos, sus respuestas fueron habladas y no escritas en el libro. La novela muestra solo los lados de las conversaciones que no son de Beethoven, por lo que el lector termina 'escribiendo' la mitad del libro en su propia cabeza. Es peculiar pero maravilloso”.

Dayana Agudelo Menese

