'Haremos un gran esfuerzo para garantizar seguridad': 'Fico' Gutiérrez sobre drogas

La derogación del decreto 1844 de 2018 —que reglamentaba el procedimiento policial en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias psicoactivas—, generó un cruce de mensajes entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez.



El mandatario de los colombianos cuestionó los reparos de los gobernantes locales en Antioquia y dijo que "con todo respeto 'o no leen o se hacen los...'". Luego agregó que la Corte Constitucional definió que eran las autoridades locales las que determinan los sitios públicos de prohibición de consumo de estupefacientes.

"Así que le toca a Federico Gutiérrez y al Concejo de Medellín hacerlo para su Distrito", puntualizó el presidente Petro en sus redes sociales en la noche de este domingo, 10 de diciembre.



El mensaje causó la respuesta inmediata del alcalde Gutiérrez, quien empezó por cuestionar el tono del mandatario. "Presidente Petro, ¿para qué escribe “con todo respeto” si va a afirmar algo irrespetuoso? No somos ni nos hacemos lo que usted insinúa", escribió.

Presidente Petro, ¿para qué escribe “con todo respeto” si va a afirmar algo irrespetuoso? No somos ni nos hacemos lo que usted insinúa.

Todo lo contrario, nos preocupa que la gran mayoría de sus decisiones van orientadas a proteger criminales y no a proteger a la gente que cada… https://t.co/jag6PRUyjt — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 11, 2023

Federico Gutiérrez se pronunció sobre la derogación del decreto 1844 de 2018. Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

El mandatario electo afirmó que le preocupa que la gran mayoría de decisiones del Gobierno Nacional "van orientadas a proteger criminales y no a proteger a la gente que cada vez está más angustiada".



Por lo que aseguró que, con las herramientas que le quedan a los alcalde del país "haremos un gran esfuerzo para garantizar seguridad y tranquilidad a nuestra gente" e hizo una invitación al presidente: "Qué bueno que lo pudiéramos hacer también de su mano".



Gutiérrez invitó al presidente Petro para que convoque a los alcaldes y se discuta el tema. "Es su responsabilidad y la mía. Créame que los papás y mamás de Colombia no queremos ver los parques, escenarios deportivos y demás espacios públicos tomados por la droga y la criminalidad".



Por último, el alcalde electo señaló que hará un gran esfuerzo por recuperar tales espacios para "nuestra niñez, nuestros jóvenes y toda la gente". "Espero que a partir del 1 de enero podamos trabajar juntos por el bien de Medellín y Colombia", puntualizó Gutiérrez.



En un mensaje previo, el ex candidato presidencial apuntó que la derogación del decreto, en la práctica, "es una especie de legalización del microtráfico" y dijo que por ello los alcalde tendría que prepararse para enfrentar un aumento de la violencia urbana, el crimen y la destrucción de las familias.

¿Qué dijo el gobernador electo?

El gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se refirió a la polémica derogación del decreto y dijo que la medida "es complicidad con el expendedor, el narco, el delincuente del microtráfico, con el que extorsiona y asesina" en una batalla por el control de calles barrios y comunas.



Según Rendón, el Gobierno Nacional está impidiendo la efectiva protección de los ciudadanos con medidas como la disminución en el número de uniformados, "hace mucho que apenas contamos con la mitad de los Policías que deberíamos tener", y la derogación del decreto.



"Nos queda apelar a una ciudadanía organizada, nunca armada, a los operadores judiciales, tecnología y a tumbar las casas de vicio. No permitiré que las familias antioqueñas queden a merced de los expendedores de drogas, que se camuflan bajo la dosis mínima y ahora tienen la permisividad del Gobierno Nacional", agregó.



MEDELLÍN

