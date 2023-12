'Fico' Gutiérrez estalla contra la actual Alcaldía: 'es un desastre absoluto'

Mientras sigue anunciando el gabinete que lo acompañará desde el 2024 en la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez también se ha manifestado sobre irregularidades y controversias en torno a la actual administración.



A pocos días de que termine el empalme entre ambas partes, el cual se ha dado en los tiempos establecidos y en buenos términos según los integrantes de cada equipo, 'Fico' criticó la falta de recursos para atender situaciones actuales en Medellín.

Específicamente se refirió a casos de pago de internet en colegios, nómina en Metrosalud y a la polémica por el SOAT no vigente en vehículos de bomberos en la ciudad.



"Lo que ocurre en la administración o mejor desadministración de Medellín es un desastre absoluto. Solo algunos ejemplos: No se pueden movilizar vehículos o máquinas de bomberos en Medellín porque no tienen SOAT, los colegios públicos de Medellín se quedaron sin internet, no pagaron quincena ayer a 2.000 funcionarios de Metrosalud, hay huelga en Hospital General de Medellín", criticó el alcalde electo.



Y agregó: "La pregunta es muy sencilla: ¿Dónde está la plata? Vamos a arreglarlo todo y llevaremos a nuestra ciudad a un siguiente nivel".



La pregunta que se tiene que hacer Medellín es muy concreta:

DÓNDE ESTÁ LA PLATA?

Saquearon a Medellín y se volaron.



En medio de un panorama tan difícil, quiero enviar a nuestra gente un mensaje de esperanza y optimismo.

Gutiérrez también se pronunció sobre el proceso de empalme y manifestó sus preocupaciones en algunos aspectos.



“Existe, o mucho desconocimiento o mala intención, de parte de algunos directivos encargados de entregar la información. Muchos de ellos llevan pocos meses al frente de las dependencias. Otros han renunciado en medio del proceso. Ya están identificadas algunas entidades a las cuales se les aplicará técnicas de auditoría forense, específicamente en temas de ejecución de recursos y en asuntos de contratación”, expresó Gutiérrez.



El alcalde electo se refirió al tema EPM Foto: César Melgarejo y EPM

Entre estas mencionó a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Metroparques, Telemedellín, Presupuesto Participativo, Ruta N, Secretaría de Educación, Secretaría de Comunicaciones y Área Metropolitana (AMVA).



“El deterioro de la ciudad no es solo físico, duele y da tristeza evidenciar cómo han destruido las instituciones”, agregó el alcalde electo.



Además, ‘Fico’ hizo especial énfasis en el canal público Telemedellín, sobre el que hay varias denuncias por irregularidades como pago de pauta con equipos de tecnología que ya no aparecen y pagos de nómina paralela.



“La corrupción en Telemedellin va quedando al descubierto. Vergonzoso lo que hicieron con Medellín durante estos 4 años. Colombia debe saberlo. He pedido a mi equipo de empalme poner la lupa en este tema”, expresó Gutiérrez.



Alcaldía se pronuncia

Por los lados de la administración actual, el alcalde encargado, Óscar Hurtado, manifestó que se han entregado más de 2.000 archivos, con más de 500.000 páginas, que contienen la información financiera, administrativa, contractual, la relación de los bienes muebles e inmuebles, los avances en el cumplimiento del plan de desarrollo y las recomendaciones generales para el inicio del siguiente año.



“Se programaron alrededor de 51 sesiones en cada una de las dependencias. Este proceso se ha desarrollado de manera armónica, respetuosa y con todos los lineamientos de la normatividad vigente. No hemos tenido ningún inconveniente importante. El equipo del alcalde entrante no ha evidenciado falta de información, así nos lo han hecho saber, de manera tal que hoy podemos darle un parte de tranquilidad a la comunidad”, manifestó Hurtado.



Agregó el mandatario distrital que a la fecha van 43 sesiones de empalme: 35 se han desarrollado con entidades del nivel central y ocho con entes descentralizados.



