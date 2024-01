La crítica que le lanzó Fico Gutiérrez a Daniel Quintero durante discurso de posesión

Este 1 de enero se posesionó Federico Gutiérrez en la Alcaldía de Medellín y durante su discurso explicó cuáles serán sus planes y cómo los ejecutará, pero aprovechó también para lanzar algunos dardos al Gobierno Nacional y al exalcalde Daniel Quintero.



Mientras habló del futuro de EPM y las obras en el Metro de la 80 el alcalde Gutiérrez señaló que heredó problemas económicos de EPM, Afinia y Emvarias, la empresa de recolección de residuos que presenta problemas por no tener dónde disponer las basuras.



"Preocupa que habiendo tenido el tiempo y la plata no hayan intervenido el Vaso de la Piñuela, en el relleno sanitario de La Pradera, y hoy exista el riesgo de que 50 municipios, incluido Medellín, puedan llegar a tener un propblema sanitario porque no se tendría dónde disponer los residuos sólidos. De ese tamaño son los problemas que heredamos: desadministración, corrupción y desidia, ¡Qué falta de amor por Medellín!", dijo Federico sobre el gobierno anterior.



De inmediato, el alcalde dijo que para eso llegaron ellos, para darle amor y cariño a Medellín y solucionar sus problemas.



DUVÁN ÁLVAREZ

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO