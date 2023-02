El cerramiento que adelantó al administración distrital, en cabeza de Daniel Quintero, en la icónica y turística Plaza Botero de Medellín ha causado todo tipo reacciones desde diferentes sectores, entre ellos, quienes celebran y rechazan la medida.



Este 15 de febrero se conoció una comunicación que envió el maestro Fernando Botero al Museo de Antioquia en la que se pronuncia sobre la decisión que tomó la Alcaldía bajo el argumento de garantizar la seguridad y la limpieza en la plaza que lleva el apellido del artista paisa.

La Plaza Botero, un museo al aire libre en donde es posible disfrutar de las obras del maestro Fernando Botero. Foto: Jaiver Nieto/ EL TIEMPO

"Quiero expresas que desde siempre mi voluntad fue que este espacio fuera para toda la ciudadanía y que el Museo de Antioquia fuera su principal cuidador", comienza por señalar Botero, quien donó las 23 esculturas que hoy se ubican en la Plaza hace poco más de 20 años.



"Cualquier tipo de intervención debe contar con el Museo, tanto en la conservación como en las decisiones en torno al espacio público. La Plaza es un espacio artístico del Museo de Antioquia y de Medellín, así se concibió y bajo ese concepto hice la donación. Que la ciudad transite libremente, así debe de estar", afirmó el pintor y escultor de 90 años.





Botero Angulo afirmó que durante los últimos 20 años ha sido el Museo el que ha representado su voluntad y es con quien mantiene una relación de confianza. "Espero que este mensaje sirva para que la Plaza Botero vuelva a ser el espacio representativo de la ciudad".



Finalmente, pide que se envíe copia de su mensaje a la alcaldía de Medellín, remisión que ya hizo la directora del Museo de Antioquia, María del Rosario Escobar.

Las esculturas han sido intervenidas en los últimos días para garantizar su preservación. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La medida

A finales de enero, el alcalde Quintero anunció un 'plan de choque' para garantizar la seguridad del sitio. "Vamos a volver a hacer un cerramiento, a diferencia del anterior, esta vez va a tener algo particular. Tendrá unos arcos de entrada y salida que permiten detectar el ingreso de armas y objetos no permitidos al área", reveló el mandatario distrital.



En los días posteriores se instalaron vallas de la Policía Metropolitana alrededor de la Plaza para controlar el ingreso de las personas que desean visitar las esculturas del maestro Botero.



La Corporación Cívica Centro de Medellín, Corpocentro, celebró el plan de choque anunciado por Quintero, que responde las solicitudes que se han hecho desde el sector privado para preservar las condiciones del importante sitio turísticos.



Mientras que otro sector de la ciudadanía —encabezado por Pilar Velilla, exdirectora del Museo de Antioquia, y Lucía González, ex comisionada de la Verdad— pidió a través de una carta que no se hiciera el cerramiento y que se buscara una solución concertada al deterioro de la Plaza.



La administración ha defendido la medida en los últimos días argumentando de que no se han presentado delitos de alto impacto, como hurtos en todas las modalidades, desde que inició el cerramiento. "No le digamos cerramiento, sino abrazo; todo el que quiera puede entrar, claro está, es una zona de protección especial", dijo Quintero esta semana.



MEDELLÍN

