Algunos dicen que tocar una obra de Fernando Botero da suerte o que hasta ayuda para la potencia sexual y así lo muestran las esculturas que son más 'manoseadas' en la tradicional plaza en donde posan.



Y este martes 19 de abril no fue la excepción. Estuvieron muy visitadas en medio de la celebración de los 90 años de vida del artista pues enseguida de ellas, en el Museo de Antioquia, se concentraron las actividades festivas.



En este templo cultural antioqueño, ubicado en el Centro de Medellín, se abrió la exposición 'Botero: 90 años' que por primera vez muestra toda la colección que el museo tiene de su artista consentido.



“Este es el museo en el mundo que más obra completa tiene de Botero. Si alguien quiere conocer a Botero desde sus primera obras, de 1954 hasta 2012, aquí encuentra obras de Botero”, destaca Carlos Uribe, director de Curaduría del Museo de Antioquia.



Y es que Botero y el Museo de Antioquia parecen ser uno solo desde hace décadas. Era el año de 1974 y la relación entre artista y lugar cambió cuando llegó una pieza donada por Fernando Botero, para entonces un artista que comenzaba con su fama mundial.



La obra se llamaba el 'Ex-voto' (1970) en la que el artista se pintó a él mismo de rodillas rezándole a una virgen que tiene a un niño en sus brazos. Lo que parecía un simple donativo se convirtió en historia del arte para los antioqueños y los colombianos pues desde entonces y hasta ahora, las donaciones no han parado y ya son 147, las mismas que cualquier persona puede apreciar en el Museo de Antioquia.



Acto de celebración de los 90 años de Botero en el Museo de Antioquia. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Ese regalo de exhibición de todas las obras implicó abrir una sala más en el museo y fue la mejor manera para celebrar las nueve décadas del natalicio del maestro.



“Él está muy conmovido, nos envió un correo electrónico diciéndonos que realmente le conmovía muchísimo esta respuesta de su ciudad, de su tierra, cómo no lo olvidábamos y siempre lo teníamos presente. Sé que seguramente va a estar muy atento a los medios de comunicación, a lo que se ha publicado, él vive muy atento a la actualidad nuestra ciudad”, comentó María del Rosario Escobar, directora del Museo de Antioquia.



El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien también estuvo en el acto protocalario del cumpleaños destacó que Botero hace parte de la identidad antioqueña y colombiana.



Entre otras virtudes, el mandatario destacó del artista su generosidad, sencillez y ser ejemplo de trabajo.



“El maestro Botero es un colombiano universal que nos ha dejado orgullo porque ha sembrado de arte las más importantes ciudades del mundo, pero además de ser uno de los más grandes artistas contemporáneos del mundo es un gran ser humano y un antioqueño que resalta muchos de los valores de Antioquia”, dijo Gaviria.



La serie de pinturas de Viacrucis está en la exposición. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

El maestro no llegó a su celebración, al parecer por su condición de salud; sin embargo, los asistentes al museo llenaron una serie de tarjetas con mensajes que le serán enviados hacia Montecarlo, en donde reside.



Su cumpleaños número 90 también tuvo un estreno musical especial por parte de la Filarmónica de Medellín que tuvo un concierto en medio de las actividades de celebración.



Se trató de ‘La Suite Botero’, una obra sinfónica del oboísta y compositor venezolano Jaime Martínez Yépez, jefe de oboes de Filarmed, inspirada en la figura del maestro.



Los 90 años llegaron en medio de los contrastes que vive la Plaza Botero o plaza de las esculturas, pues muchos ciudadanos han visto un deterioro e inseguridad.



La directora del Museo está consciente de eso y dijo que se espera que pronto haya una atención especial.



“Estamos buscando ese nuevo momento para la plaza y esperamos este año hacer la restauración de las esculturas y con ello sumarnos nuevamente a este aspecto de la plaza que queremos”, dijo y agregó que la Alcaldía es la encargada de dichos recursos para este propósito.



La celebración no paró en todo el día del martes, el Museo estuvo abierto para todos los visitantes y las nuevas generaciones que apenas están descubriendo lo que para muchos es el artista más importante o reconocido del país.



El cumpleaños no terminó ahí. En otra actividad paralela, esta vez en la tarde, la Alcaldía de Medellín organizó un concierto con la Red de Escuelas de Música en el Parque San Antonio, en donde también hay algunas esculturas del maestro, entre ellas ‘El pájaro’, testigo de la historia violenta de la ciudad.



“Un artista que ha narrado la historia de la ciudad desde las calles del Barrio Bostón donde vivió, esa ciudad que vivió la época dura de la violencia. Haremos un homenaje a su vida, a su intervención artística, a su obra que cuenta la historia de esa Medellín de los 70´s, 80`s y los 90´s y como él mismo creyó siempre en la ciudad y le apostó a una transformación educativa y cultural a través del arte”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Narváez Díaz.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1