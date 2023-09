En la plaza que lleva su apellido y donde su legado vivirá por años entre locales y visitantes, Medellín y Antioquia le dieron el último adiós a su más ilustre artista de todos los tiempos: el maestro Fernando Botero Angulo.

Su féretro llegó minutos antes de las 9 de la mañana de este martes, 26 de septiembre, a su casa en la capital antioqueña, el Museo de Antioquia. El hogar de su gran muestra de generosidad que preserva 189 obras que legó a su tierra en más de 50 años de vida.



Una calle de honor, con soldados y policías, se encargó de recibirlo en la entrada de su hogar. Allí, con la bandera de Colombia encima del féretro y un crucifijo en la cabecera, fue testigo del homenaje que rindió toda una sociedad.



Un video que registró la llegada de la primera escultura de Botero a Medellín —paradójicamente el 15 de septiembre de 1986 en el edifico del Banco de la República— hizo derramar las primeras lágrimas de hijos y nietos en un mañana nublada, en la que los rayos de sol se escabulleron para iluminar la plaza.



Honores de la fuerza pública al maestro Botero. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

El obispo auxiliar de Medellín, Mauricio Vélez, agradeció en en nombre del pueblo antioqueño a la familia de Botero y en particular a sus hijos por permitirle a su tierra rendir el homenaje.



Uno a uno fueron pasando al atril personas que hablaron, desde el corazón, sobre lo que deja Botero para Medellín, para Antioquia, para Colombia y para la Sociedad. No pasaron al frente ni el gobernador Aníbal Gaviria ni el alcalde Daniel Quintero.



Por el contrario, dieron sentidas palabras amigos, familia, colegas, académicos, empresarios los trabajadores de su plaza y personas inspiradas por su obra.



La solemnidad del momento se rompió con las risas de los recuerdos que narró el pintor antioqueño Aníbal Gil. "Ragazzi facciamo una festa". "Muchachos, hagamos una fiesta".



Con estas palabras —dichas por el maestro Fernando Botero en su juventud hace décadas en Florencia— el pintor paisa homenajeó el legado de su amigo y colega de toda la vida.



El novagenario —también nació en 1932— recordó con jocosidad las anécdotas que vivió junto maestro, cuando todavía no era maestro, en su juventud, en Italia, a donde ambos llegaron atraídos por los grandes artistas del Renacimiento.

El féretro del maestro permanecerá en cámara ardiente hasta el miércoles en el Museo de Antioquia. Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

La directora del Museo de Antioquia, María del Rosario Escobar, agradeció al maestro por hacer del ese recinto un futuro para el arte. "Nos ayudó todos los días de su vida", dijo



Catalina Torres, fotógrafa de la plaza, habló en nombre de los trabajadores del lugar. Al maestro el agradeció la oportunidad de trabajar gracias a su legado artístico.



"No conocimos de su obra. Pero en estos años nos dimos cuenta que siempre fue un gran artista. Gracias a tu trabajo podemos trabajar. Somos afortunados los que gozamos de este lugar como espacio de trabajo", manifestó la fotógrafa.

Honores a Fernando Botero. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

A los alrededores del atrio del Museo también llegaron los amantes de la obra de Botero que le querían dar con su presencia el último adiós al maestro. Una ella fue Jaqueline, una economista cartagenera que se dedica desde el 2001 a la pintura y la poesía.



En sus manos cargaba un cuadro que le quería mostrar al maestro cuando viniera a Medellín. La noticia de su muerte, sin embargo, la tomó por sorpresa cuando la obra aún no estaba lista. Así que como pudo tomó pincel y óleo y retrató el rostro de Botero sobre un paisaje de la bahía de Cartagena.



En su bolso guardaba unos rollitos de papel en los que plasmó el acróstico que escribió a puño y letra el día de la muerte del maestro.



"Fuiste la inspiración de Esta nueva época, Razón de plasmar algo Nuevo en el arte de Ahondar la espiritualidad Negada a la humanidad Desgastada por los Odios y la ingenuidad", se lee en el primer nombre.

Jaqueline se acercó con su cuadro al Museo de Antioquia para visitar el féretro. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO

Los nietos de Botero, Nicolás y Felipe, y su hijo Juan Carlos fueron los encargos de cerrar el homenaje con sentidas palabras de agradecimiento a todos los antioqueños por su cariño con el maestro.



Los músicos de la Orquesta Filarmónica de Medellín ambientaron los últimos minutos del acto y el rostro de Botero volvió a parecer en las pantallas, recordando los mejores momentos del artista en su paso por la capital antioqueña.



Su féretro entró a la cámara ardiente —en la sala concejo de Medellín del Museo de Antioquia— y decenas de paisas se enfilaron en la plaza para darle el último adiós al gran artista, pintor, escultor y mesenas que puso en alto el nombre de la ciudad y el departamento en el mundo.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Corresponsal de EL TIEMPO

MEDELLÍN

