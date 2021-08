Así podrá disfrutar de la Feria de las Flores en Medellín

El año pasado la Feria de las Flores se hizo en un atípico noviembre. Además, la mayoría de los eventos fueron virtuales y el tradicional Desfile de Silleteros se realizó en un parqueadero en el corregimiento de Santa Elena, sin público.



Pero en este 2021, el panorama es distinto. Medellín está lista para una nueva edición de la Feria de las Flores, que se inició este jueves e irá hasta el próximo 22 de agosto.



(Le puede interesar: La mujer adoptada que volvió y creó Ong en un barrio vulnerable de Medellín)

Aunque habrá aforos controlados y exigencia de vacunación para asistir a los distintos espectáculos, esta vez la presencia de público le dará vida a la celebración más grande que hay en Antioquia.



“Nos estamos preparando para hacer una Feria de las Flores que va a celebrar la vida. En medio de la pandemia hemos superado cosas muy difíciles y el arte y la cultura han estado ahí presentes para acompañar en diferentes momentos de los grandes picos de la pandemia. Esta vez queremos llegar a decirle a la ciudad y al país que vamos a celebrar la vida”, dijo el secretario de Cultura, Álvaro Narváez.



Para asistir a las presentaciones masivas habrá restricciones de aforo, lo cual dependerá del tamaño del escenario en donde se realicen. Por ejemplo, en el Escenario Colombia, una de las novedades de este año y que se hará en Ciudad del Río (comuna 14, El Poblado), habrá una capacidad para 3.000 personas, pero en cada evento que allí se realice solo podrán estar entre 1.000 y 1.500 asistentes.



(Le puede interesar: La historia de la niña paisa campeona de salto ecuestre).

Una Feria de las Flores no es feria sin el Festival Nacional de la Trova, por eso iniciamos el evento más querido por los paisas con el pie derecho al ritmo de los mejores trovadores del país.

Decile a Medellín te quiero.

Disfrutar de la feria es primero.



Trove, trove compañero. pic.twitter.com/b74azSEbjG — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) August 13, 2021

Allí, entre el 16 y el 20 de agosto, habrá una variada programación relacionada con las diferentes fiestas, ferias y carnavales de Colombia como son los de Cali, Barranquilla, Valledupar, Villavicencio, Manizales, Pereira y Pasto, entre otros.

De otro lado, los mayores de 40 años de edad que vayan a asistir a los certámenes públicos organizados por la Alcaldía de Medellín deberán estar vacunados contra el covid-19 de manera obligatoria. Es por esto que se debe realizar una inscripción previa en la página de la Feria de las Flores hasta agotar aforo.



“Allí se debe llenar un formulario simple donde se le pregunta la edad, si ya fue vacunado o no y debe presentar el carné en la entrada y llevar un código QR (personal e intransferible) que le emite la empresa de tiquetes y con eso él puede acceder o no”, precisó el secretario de Cultura.



Los menores de 40 años de edad no tendrán restricciones para entrar a los eventos, pero se hará controles de ubicación, por lo menos en los espectáculos públicos.



En los eventos privados, que serán entre 50 y 60 este año, debe haber controles de aforo por parte de los empresarios o se les aplicará sanciones.

Silleteros en el estadio

Este año hay varias novedades en la programación. Por ejemplo, el Desfile de Silleteros, que se hará el 22 de agosto tendrá como escenario, por primera vez, al estadio Atanasio Girardot.



“Tendremos un aforo controlado en el estadio en un porcentaje que nos permita la Ley y allá se eligen los 55 silleteros ganadores que serán juzgados por el jurado hasta obtener el ganador absoluto; después, se hará un desfile dentro del estadio y, posteriormente, se subirán las silletas ganadoras en lo que llamaremos el ‘Desfile de las flores’ en escenarios móviles que van a coger cuatro rutas, cuatro puntos cardinales de la ciudad”, explicó Narváez.

Facebook Twitter Linkedin

Desde este jueves, en Medellín se celebra la vida con la Feria de las Flores 2021. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

(También lea: Pobreza y 5 retos que impuso la pandemia en Medellín y el valle de Aburrá).



Francisco Orlando Quintero Londoño fue el ganador absoluto el año pasado y se mostró feliz porque habrá público en el desfile. “Es un momento de alegría porque, la verdad, aunque lo del año pasado fue muy bonito y fue el mejor desfile para mí porque fui el ganador, pero sí me hizo falta el resto de silleteros y el público porque las silletas las hacemos para el público”, comentó.



Quintero, quien lleva ocho años desfilando con su silleta en la espalda, opinó que el estadio es un buen escenario para lo que vive la ciudad por cuenta de la pandemia. “Es bien recibido porque sabemos cuál es la intención y obviamente quisiéramos que fuera en las vías de la ciudad en donde siempre se ha hecho, pero sabemos que sería difícil controlar el aforo de personas que van a ir a vernos y lo tomamos con alegría”.

Feria para todos

Esta festividad tendrá actividades culturales y artísticas para todos los gustos, incluso se considerará más diversa al incluir, por primera vez, un espectáculo para la comunidad LGBTIQ+. Se trata del ‘Ball de las flores’.



“Es un híbrido dentro de un espacio de reivindicación de derechos pero también de exaltación de una ciudad diversa, una ciudad muy plural que vive o que está viviendo la revolución del amor porque a partir de pequeños actos de amor y de respeto por el otro, por la libertad del otro, por la diferencia es que vamos a construir convivencia en esta ciudad en donde todos los días vemos escenarios de violencia y de agresión”, dijo Sebastián Trujillo, subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio.



(Le puede interesar: En Medellín ya aplicaron dos millones de vacunas contra covid-19).



El 13 de agosto, en la carpa del aeroparque Juan Pablo II, en el suroccidente de la ciudad, habrá baile voguing y drags. Además, se presentarán Dj Milton Channels, Dj Lolita y Dj Mike, Dj Monnie Gil, Dj Nico Machado, Dj Camila Gil, La badband, Miranda y Aterciopelados.



El Festival de la Trova también regresa con público. Este tendrá las dos semifinales el 12 y 13 de agosto en el teatro Carlos Vieco (en el Cerro Nutibara) y el 20 de agosto será la final en Plaza Gardel (Aeropuerto Olaya Herrera).



La programación ya está lista en https://feriadelasfloresmedellin.gov.co y ya hay inscripción para varios eventos, entre ellos la Feria A Ritmo de Bicicleta, cuyo formulario está disponible en www.medellin.gov.co/cultura. También para el Parche de las Flores y las Fincas Culturales, dos concursos que tendrán varios premios. Las inscripciones son en www.medellin.gov.co/parcheflores y www.medellin.gov.co/fincacultural.



DAVID CALLE

REDACTOR EL TIEMPO

MEDELLÍN

Más noticias