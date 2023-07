En las últimas semanas se conocieron tres noticias sobre la realización de la Feria de las Flores en Medellín que preocuparon a locales y visitantes, por cuenta de la programación que tendrá el evento más tradicional de los antioqueños este año.



El alcalde Daniel Quintero anunció que el Desfile de Silleteros no tendría graderías con boleta para la ciudadanía por el déficit que enfrenta la administración distrital en su presupuesto para este año.

La situación —que se conoce desde diciembre pasado por cuenta de la diferencia entre las utilidades presupuestadas y reales de EPM— no pudo ser saldada en el Concejo de Medellín con la transferencia extraordinaria de recursos de la empresa pública por 330.000 millones de pesos.



Por otro lado, dos eventos privados fueron cancelados por su falta de acogida entre espectadores y patrocinadores de la ciudad. Se trata el concierto Pa' Medallo —que iba a contar con la presencia de Cristian Nodal, Paulina Rubio, Ivy Queen, entre otros artistas— y el Desfile de Chivas y Flores que se lleva realizando por 20 años.



Ante la preocupación que generaron las cancelaciones y el ruido que hay por cuenta del impacto que tiene el déficit y la negativa de las transferencia de EPM al Distrito para la realización de la Feria de las Flores, el secretario de Cultura Ciudadana de Medellín aclaró en EL TIEMPO cuál es el presupuesto actual del evento y qué actividades de carácter público están afectadas.

Los silleteros de Santa Elena cumplen un papel importante en la realización de la Feria de las Flores. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El presupuesto de la Feria

"Le solicitamos al Concejo, para Feria de Flores, 4.200 millones de pesos aproximadamente. Eso equivale al 30 por ciento de lo que es la Feria en cuanto a lo público. Eso no afecta lo esencial, porque nosotros teníamos proyectado un recurso establecido", empezó por explicar el secretario Narváez.



Los recursos hacen parte del proyecto denominado 'Desarollo de eventos e iniciativas culturales de ciudad' que tiene una reducción de 5.661 millones de pesos en el presupuesto de la secretaría de Cultura para este año.



Para este 2023, según las cuentas de la entidad, el valor de los eventos públicos de la Feria de las Flores ronda los 12.000 millones de pesos, lo que supone una reducción del 27,2 por ciento en comparación con el 2022, debido al hueco presupuestal.



El secretario explicó que el déficit afecta los palcos para el Desfile de Silleteros —cuestan 1.230 millones de pesos—, el concierto de cierre en el estadio Atanasio Girardot y llevará a contraer algunos de los escenarios culturales.

La ciudadanía verá el tradicional Desfile de Silleteros en las calles, sin ningún tipo de gradería. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

"Contraer no quiere decir cancelar. Si se hacían 6 días, los haremos en 3 o 4, o utilizar algunos escenarios propios para no afectarlos. Es un ajuste logístico y administrativo", apuntó Narváez, quien agregó que las graderías para el Desfile eran costosas incluso para los patrocinadores, como se previó en un principio.



En algunos casos, la administración distrital ha gestionado apoyo del sector privado para el desarrollo de algunos de los eventos de la Feria, como es el caso del escenario en la carrera 70 que, según el secretario, tendrá siete días de programación con ayuda de los comerciantes.



En cuanto a los eventos privados, el secretario señaló que la administración dispone de algunos aspectos logísticos como los permisos y la articulación con Policía Nacional, Dagrd y otras autoridades, pero no hace aportes económicos, por lo que no está en su manos su realización.

Desfile de Autos Clásicos y Antiguos en Medellín, durante la edición 65 de la Feria de las Flores. Foto: Cortesía

Los eventos de la Feria

A pesar de las reducciones en el presupuesto, el secretario Narváez aseguró que la realización del Desfile de Silleteros —evento más importante de toda la Feria— está garantizado y contará con cuatro cupos adicionales.



Además del Desfile, entre la programación pública figuran los escenarios Conexión y Colombia, en el teatro Carlos Vieco y el aeroparque Juan Pablo II, respectivamente; el Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, el concierto inaugural y diferentes actividades en los barrios, comunas y corregimientos de Medellín.



"Sin las palcos, vamos a hacer la Feria al mismo nivel, todo el mundo va a poder acceder de manera libre, a lado y lado del desfile, ahí puede llegar más gente. Esperamos un millón de personas en ese recorrido", dijo el secretario.



Los silleteros seguirán este año el mismo recorrido que el año anterior, con inicio en el sector del Puente de Guayaquil, en la avenida Regional, hasta el Puente de la calle San Juan, para seguir por la avenida El Ferrocarril y finalizar en Plaza Mayor.



En total, la Feria de las Flores tendrán 40 eventos públicos y 110 privados con 1.300 actividades entre el 28 de julio y el 7 de agosto. La Alcaldía prevé la llegada de 20.000 turistas extranjeros, una ocupación hotelera por encima del 90 por ciento y una derrama económica de 30 millones de dólares.



"Nosotros terminamos feria el año pasado y comenzamos a planear, esto es imposible hacerlo en 15 días", puntualizó el funcionario.

El Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín se hará en el escenario Colombia del aeroparque Juan Pablo II. Foto: Alcaldía de Medellín

Malestar en el Concejo

Algunos de los concejales de Medellín expresaron su malestar a través de las redes sociales por cuenta de los señalamientos que hizo el alcalde Quintero a la corporación por la desfinanciación de la Feria.



"Aquí ha habido un gran problema de planeación por parte de la administración, una Feria de Flores no se organiza faltando un mes pidiendo 330.000 millones de pesos al Concejo de Medellín, se tiene que organizar con un año de anticipación", dijo el concejal Daniel Duque en un video publicado en redes sociales.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com