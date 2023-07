Con el concierto inaugural en la carrera 70 de Medellín inicia este viernes, 28 de julio, la edición 66 de la tradicional Feria de las Flores. Durante 11 días locales y visitantes podrán disfrutar de la fiesta más importante y colorida de la región.



Para garantizar la seguridad de los asistentes a cada uno de los eventos, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá presentó su dispositivo de seguridad que incluye la llegada de 2.000 uniformados exclusivamente para la feria, el helicóptero Halcón y las cámaras de segurida de la ciudad.

"La Policía Nacional, en coordinación con la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín y los municipios del área metropolitana, han orientado un apoyo importante a este evento cultura que se va a desarrollar en los próximos días", apuntó el brigadier general Rosemberg Novoa, comandante de la Policía Metropolitana.



Las autoridades explicaron que los eventos fueron categorizados en tres tipos, de acuerdo a su importancia, la asistencia prevista a cada uno de ellos y el lugar en donde se realizaran. De esta manera, hay 24 tipo A, 245 tipo B y 336 tipo C.

Para ampliar las labores de control y prevención, la Policía priorizó 12 parques de la ciudad, 7 lugares emblemáticos y 20 centros comerciales que se espera sean visitados por locales y turistas durante las fiestas.



El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, José Acevedo, señaló que 600 hombres del Ejército Nacional custodiarán los cinco corregimientos de la ciudad y las entradas y salidas por carreteras.



"Vamos a tener un Puesto de Mando las 24 horas con toda la institucionalidad para acompañar y resolver los problemas que se nos puedan presentar y hay uno específico cuando los eventos son de mucha afluencia de público", explicó el funcionario.



La alcaldía de Medellín prevé la llegada de 20.000 turistas extranjeros, una ocupación hotelera por encima del 90 por ciento y una derrama económica de 30 millones de dólares.

520 silleteros de Santa Elena participaron en la edición 65 del desfile en el 2022. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Horarios de funcionamiento del Metro

La empresa Metro de Medellín informó que el sistema de transporte masivo extenderá su horario comercial durante algunos días de la Feria de las Flores y reforzará la operación según la demanda.



Por ejemplo, el domingo 6 y el lunes 7 de agosto -en el marco del desfile de silleteros- la operación comercial del sistema de extenderá hasta las 11 de la noche en las líneas A, B, K, P, J, H, M, T de metro, metrocable y tranvías y línea 1 de buses.



Por su parte, metrocable Arví (línea L) prestará servicio comercial el próximo lunes, 31 de julio, para facilitar el desplazamiento hacia el corregimiento de Santa Elena. Su horario de funcionamiento será entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde.

El metrocable del parque Arví funcionará el próximo lunes, 31 de julio. Foto: Esneyder Gutiérrez / Archivo EL TIEMPO

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades entregaron algunas recomendaciones para prevenir el hurto a personas y otro tipo de delitos que se pueda prensar durante la feria:



-Si va a utilizar artículos de valor, procure no llamar la atención.

- Al momento de utilizar el teléfono celular u otros dispositivos, no descuide su seguridad.

- Espere el transporte público en paraderos y lugares iluminados.

- Evite realizar compras en los semáforos.

- Evite tomar siestas mientras se moviliza en el transporte público.

- En eventos de mayor afluencia guarde sus elementos de valor como billetera y celular en sus bolsillos delanteros para tener control sobre ellos.

- No pierda de vista sus tarjetas de crédito y débito al momento de hacer compras.

- Tenga precaución con sus pertenencias y con personas extrañas.

- Informe a familiares y amigos el sitio al que deseas asistir como medida de precaución.

- Ante cualquier actitud sospechosa durante los eventos de la feria informe línea de seguridad y emergencias 123.



MEDELLÍN

