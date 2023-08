Desde tempranas horas de la mañana de este lunes 7 de agosto los más de 500 silleteros que este año participan en el tradicional desfile de Silleteros llegaron a la avenida Regional con sus creaciones florales.



Durante toda la mañana, el comité de evaluadores pasó por cada una de las silletas para garantizar que cumplieran con los requisitos de cada categoría y pudieran participar para ser la ganadora.

Poco antes de las 2 p. m. se dieron a conocer los ganadores de cada categoría: Tradicional, Emblemática, Monumental, Artística y Comercial.



Los ganadores categoría Tradicional fueron: Juan Felipe Amariles, quien se quedó con el primer puesto, seguido de José Leonardo Vargas, Martín Atehortúa, Luis Alfonso Rave y Juan Gabriel Velásquez.



Silleteros ganadores en el desfile 2023 Foto: Alcaldía de Medellín

En la silleta emblemática se impuso María Carolina Atehortúa. El 'top 5' lo completan Román Alberto Soto, Diego Armando Patiño, Alirio de Jesús Zapata e Isabel Cristina Atehortúa.



"Muy feliz, es un sueño de todos, he ganado varios puestos, pero es la primera vez que logro el primer puesto. La elaboración la vengo elaborando desde enero o febrero en computador y desde la semana pasada comencé a materializarla", contó la mujer en medio de su emoción.



Posterior a toda la premiación, se anunció que María Carolina fue designada como ganadora absoluta del Desfile de Silleteros en su edición 66.

Silleteros ganadores en el desfile 2023 Foto: Alcaldía de Medellín

Por su parte, los ganadores en la categoría Monumental fueron: Edilberto Londoño Atehortúa, David Santiago Grisales, Diego Alonso Alzate, Luis Gonzalo Zapata y Gloria del Socorro Londoño.



"Mi silleta es una flor en flores, versión dos, porque yo ya había sido ganador absoluto en 2011, entonces este año la quise imitar. Le dediqué este primer puesto a mi papá que es el que siempre me acompaña y me asesora, para mí es muy importante eso porque no ha sido un año fácil", expresó el ganador.



Silleteros ganadores en el desfile 2023 Foto: Alcaldía de Medellín

En la categoría Artística se impuso Francisco Orlando Quintero, seguido de Santiago Atehortúa, Edwin Camilo Ramírez, Clara Elena Londoño y Juan David Sánchez.



"Fueron tres meses de trabajando elaborando esta silleta, que es un hermoso dragón chino que está hecho con mucho elementos de guerra, pero los cuernos, en lugar de cohetes, son lápices que apuntan a un mensaje a cambiar la guerra por el arte", contó el silletero.



En la categoría infantil los ganadores fueron: Samuel Atehortúa, Carolina Vásquez, Daniela Alzate, Nicolas Salazar y Sofia Londoño Zapata.



Mientras que en la categoría Junior, el primer puesto fue para Juan Pablo Zapata, seguido de Juan Camilo Zapata, María Isabel Hincapié, Juan Manuel Ayala y Jerónimo Ruiz.



En la categoría Comercial, la silleta elegida fue la hecha por el silletero Mateo Londoño Ospina, oriundo de la vereda San Ignacio de Santa Elena, para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).



La creación floral es un mono titi cabeciblanco acompañado del mensaje 'Merecen vivir en libertad'.



Posterior a la premiación, comenzó el Desfile de todos los silleteros desde el Puente de Guayaquil hasta Plaza Mayor.



El estimado preliminar que entregó la alcaldía de Medellín es de aproximadamente un millón de asistentes al recorrido.



