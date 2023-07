Si algo ha tenido la Feria de las Flores 2023 son polémicas. A pocas horas del concierto inaugural de la principal festividad paisa que se realizará este viernes 28 de julio, hay polémica por las adecuaciones hechas en la avenida 70, donde tendrá lugar el concierto.



En redes sociales han circulado videos de ciudadanos inconformes por la tala de árboles hecha en la avenida 70, en cercanías a la Universidad Pontificia Bolivariana, donde estará la tarima del concierto.



En los videos, se ve a personal de Emvarias talando ramas de árboles y cercando el lugar donde tendrá lugar el evento.



"No puede ser que instalar un espacio para la Feria de las Flores implique: invadir una estación de servicio, afectar la seguridad de los niños del colegio, perjudicar la movilidad de la ciudad, entorpecer el acceso a la U y alterar los espacios arbóreos de la zona", criticó una ciudadana por Twitter.



Y ahora esto implica también, alterar el espacio arbóreo, podar árboles, afectar el ecosistema urbano y los servicios del colegio y la Universidad. pic.twitter.com/YQreaKiGg7 — Ana María Osorio (@anaosorio27) July 27, 2023

Autoridad ambiental responde

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), explicó que la Unidad de Emergencias Ambientales de la entidad realizó una visita técnica en el sitio, más específicamente en la circular 1 #70-1.



"En el lugar se observaron dos individuos: chiminango (Pithecellobium dulce) y urapán (Fraxinus uhdei), los cuales fueron intervenidos en horas de la mañana con el fin de despejar el semáforo ubicado en la carrera 70", explicó la entidad.



Agregó el AMVA que las podas no exedieron el 15% del follaje cumpliendo con lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental aprobado para la entidad.



"Además, se resalta que las actividades no afectaron la estructura de los individuos y tampoco comprometen su estabilidad o permanencia en el sitio. En razón de lo anterior, la intervención no se considera una afectación al recurso flora", puntualizó la autoridad ambiental.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín