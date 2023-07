No paran las malas noticias para la realización de la Feria de las Flores 2023, la festividad más importante de los antioqueños.



Después de que el alcalde Daniel Quintero anunciara que no había presupuesto para instalar palcos gratuitos en el Desfile de Silleteros, se conoció que dos de los grandes eventos de la feria no se realizarán.

El primero es el concierto inaugural de la Feria, llamado Pa' Medallo, que estaba programado para el 29 de julio en el Estadio Atanasio Girardot.



El evento tenía en su nómina artistas de la talla de Ivy Queen, Paulina Rubio y Cristian Nodal. Sin embargo, en días pasados el organizador del evento anunció la cancelación del concierto por la pocas ventas en la boletería.



"La decisión se toma por parte de todos los organizadores con una profunda tristeza y obedece a una baja reacción de compra de entradas por parte del público", dice el comunicado.



El evento tuvo preventa con 25% de descuento hasta el 18 de junio y de 15 % de descuento hasta el 16 de julio. Sin embargo, el público no respondió a la convocatoria.



El documento resaltó, además, que aunque el 2022 fue un año marcado por la alta oferta de eventos, la cantidad de eventos que hay este año provocó una sobresaturación del mercado por lo que el público no puede adquirir entradas para todos los eventos.



Las chivas no rodarán este año

Delegaciones de varios municipios del departamento llegaron a Medellín para mostrar los tradicionales buses escalera o 'chivas'. Foto: Esneyder Gutiérrez

Otro de los eventos que no se realizará en esta versión de la Feria es el Desfile de Chivas y Flores, uno de los eventos tradicionales de la festividad y que se venía realizando desde el 2001.



La organización del evento, que busca promover el patrimonio inmaterial del país representado en los buses escalera, informó que la razón para no estar este año es no contar con el apoyo de la empresa privada ni pública para su realización.



"Agradecemos a los municipios de Antioquia y Colombia, a las diferentes agrupaciones folclóricas, colectivos coreográficos, bandas marciales, a todas las entidades y al público en general que irrestrictamente nos han acompañado durante más de 20 años

Esperamos volver el próximo año con la tradición de Colombia a las calles de Medellín para entregarle a propios y visitantes este gran evento de ciudad", informaron los organizadores en un comunicado.



